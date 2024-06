El Alpicat tendrá que remontar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat se obligó ayer a remontar la final de Nacional Catalana Femenina después de caer frente al Bigues i Riells (3-2) en el primer compromiso. El equipo dirigido por Mats Zilken fue a remolque durante todo el partido y ahora tendrá que sumar dos victorias seguidas contra el mismo rival para lograr el ansiado regreso a la OK Liga Femenina.

El conjunto local, que terminó campeón de la fase regular con 19 puntos sobre el Alpicat, se adelantó muy pronto. La italiana Erika Ghirardello aprovechó la primera ocasión clara del partido para establecer el 1-0 favorable al Bigues i Riells. Las barcelonesas buscaron con insistencia el segundo tanto, pero el Alpicat no acusó el golpe y fue dejando los nervios de lado. De esta forma, a los 6 minutos consiguió el empate, gracias al acierto de Arantxa González (1-1). El partido entró en una fase de máxima igualdad y tensión, que no se resolvió hasta el último minuto de la primera mitad. El Bigues i Riells volvió a adelantarse y de nuevo fue Ghirardello la autora del gol (2-1). El Alpicat no tuvo tiempo para responder al golpe del segundo gol y se fue al descanso con un tanto de desventaja, aunque con sus opciones intactas de cara a la segunda mitad.La igualdad fue la tónica de los primeros minutos del segundo acto, con numerosas ocasiones por ambos equipos. El tiempo corría a favor del Bigues i Riells, pero el Alpicat supo aprovechar una de sus oportunidades para empatar el encuentro. Laura Pastor se encargó de establecer el 2-2 y dejar la eliminatoria abierta. Volvió el dominio de las locales, con puntuales ocasiones para el Alpicat. El Bigues i Riells dispuso de una gran ocasión para adelantarse, después de la azul que vio Laura Pastor. Sin embargo, Gal·la Solé no pudo transformar el disparo a 14 minutos del final. Pero la suerte volvió a estar del lado de las barcelonesas, que marcaron el 3-2 poco después. Las leridanas se lanzaron de nuevo a por el empate, pero este no llegó y se verán obligadas a remontar para poder estar la próxima temporada en la máxima categoría. El sábado (20.00) se enfrentarán al mismo rival en el Antoni Roure de Alpicat en busca del empate de la serie. Sin embargo, en el caso de victoria visitante, el Bigues i Riells logrará el ascenso. En el caso de ser necesario, el partido de desempate se disputará el domingo 16 en la pista barcelonesa.

“El partido ha sido digno de una final y se decide por detalles”

El técnico del Alpicat, Mats Zilken, manifestó después del partido que “ha sido un partido digno de una final, que se ha decidido por pequeños detalles. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes cómo para llegar a la prórroga. Pero no hemos conseguido obtener el premio. Me quedo con la defensa, es el mejor partido que hemos hecho contra el Bigues. Pero el partido ya ha terminado y tenemos que pensar en el encuentro del sábado, que para nosotras es determinante y tenemos que llevárnoslo para forzar el tercer partido al día siguiente”, añadió el entrenador leridano.