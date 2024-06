Lleida es de ACB

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

“Barça, Madrid, el Lleida ja està aquí!” Con este grito de los 1.500 seguidores leridanos que estuvieron ayer en las gradas del Madrid Arena, Lleida celebró su regreso a la Liga ACB 19 años después de su última presencia, en 2005. Aquel histórico ascenso conseguido en 2001 por el ya desaparecido Lleida Bàsquet, también contra todo pronóstico, lo revivió ayer un ICG Força Lleida que puso el colofón a una temporada histórica. Los de Gerard Encuentra barrieron por completo de la pista al principal favorito para acompañar al Coruña a la Liga Endesa, un Estudiantes (70-85) que bajó pronto los brazos ante el amo y señor de la LEB Oro los últimos cuatro meses.

El partido empezó a teñirse de color burdeos muy pronto, ya desde el saque inicial que ganó Kurth Kuath, que fue la novedad de Gerard Encuentra junto a Vega en el quinteto titular respecto al del sábado frente al San Pablo. El ICG Força Lleida arrancó en modo vendaval ante un Estudiantes que se vio superado y, lo que es peor, sin visos de recuperación. El técnico leridano, que se doctora con honores con un ascenso histórico, le dio un baño táctico a su colega Pedro Rivero, que prácticamente vio todo el partido sentado, consciente de que la remontada era una misión imposible. Y es que cada ataque leridano era un puñal que entraba en el corazón del conjunto estudiantil, que empezó el partido fallándolo absolutamente todo. El 1 de 8 de tiros de dos y el 1 de 7 en triples al final del primer cuarto lo dice todo. Rivero se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto antes de cumplirse el minuto 4, ya con un elocuente 0-9 en el luminoso de un Madrid Arena que presentaba algo más de media entrada, con la afición leridana desarbolando pese a ser inferior en número a la Demencia a grito de ‘Volem ACB!’. De vuelta a la pista el guion no cambió y el Força Lleida no bajó ni un ápice su intensidad. Cada defensa era a muerte y cada ataque letal. El segundo mate consecutivo de Kuath, que acabaría la primera parte rozando las dobles figuras, fue el inicio de otro parcial demoledor. Estudiantes estaba completamente groggy, fuera del partido, con sus jugadores atenazados y con mucho miedo a fallar, todo lo contrario que los de Encuentra, que veían el aro rival como si de una piscina olímpica se tratara. Los colegiales inauguraron el marcador cuando faltaban cuatro minutos y medio para acabar el primer periodo, y fue un tiro libre anotado por Ferrando. Los dos siguientes también fueron desde el 4,60, esta vez de Rodríguez, y la primera canasta en juego no llegó hasta que quedaba un minuto para el final del periodo, con un 2+1 de Francis Alonso. Pero por entonces el Força Lleida ya había anotado 21 y la diferencia ya era de 14, que acabaría siendo de 15 al término de los primeros 10 minutos (10-25).El segundo cuarto arrancó igual, con un cuadro leridano desbocado, con una concentración máxima y una defensa sin fisuras que ahogó por completo a los colegiales, que seguían impotentes ante el repaso que estaban recibiendo sobre la pista. A los dos minutos y medio Rivero ya tuvo que volver a parar el partido porque la final y el ascenso se esfumaran, ya que la diferencia era de 20 (12-32) coincidiendo con el primer triple de Hasbrouck. Pero ya no había remedio posible, porque los leridanos le endosaron un parcial de 2-11, con el escolta de Washington acribillando con otros dos triples, que situaban la ventaja en 29 (14-43). Un parón de 10 minutos por un problema en el videomarcador, que no había contado los cinco últimos puntos de los leridanos, dio un respiro a Estudiantes, que intentó que eso fuera su punto de inflexión, pero no lo fue porque el Força Lleida no levantó el pie del acelerador y alcanzó los 34 puntos (14-48), la máxima de todo el partido, a tres minutos del descanso.Los colegiales lograron reducir la sangría hasta los 29 en el intermedio (21-52), confiando que el paso por los vestuarios cambiara la situación. El acierto de Leimanis pareció ser el revulsivo que necesitaba el Estudiantes, pero letón cometió un error, fruto de la frustración generalizada de su equipo, y recibió una técnica por protestar que le supuso la descalificante, ya que en la primera parte ya había sido castigado con una antideportiva. Esa acción dejó al cuadro colegial tocado de muerte que, aun así, logró bajar a los 23 (40-63). Encuentra no quería ni una sola sorpresa y paró el partido. El equipo nunca perdió el norte, logró mantener siempre la renta por encima de la veintena de puntos y solo bajó a 19 (56-75) a cinco minutos del final, pero fue un espejismo. La enorme diferencia en el marcador permitió al técnico leridano hacer debutar al austríaco Marvin Ogunsipe, que el pasado miércoles había recibido el alta médica después de recuperarse de una lesión que sufrió en la pretemporada. El ascenso ya se celebraba desde hacía rato en la grada leridana, que estalló a la conclusión del partido a gritos de ‘Som ACB!!!’. Equipo y afición se fundieron para celebrar otra gesta histórica, y es que diecinueve después, Lleida vuelve a ser una plaza ACB.