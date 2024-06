Un gol de Puado deja al Espanyol cerca de la ronda final por el ascenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un gol de Puado a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario deja al Espanyol muy cerca de la última eliminatoria del play off por el ascenso tras un partido de mucha lucha y varias ocasiones para ambas partes y que frustra las ilusiones de un Sporting que peleó sin acierto. En la otra eliminatoria, disputada el sábado, Oviedo y Eibar empataron sin goles.

Ramírez tiro de experiencia y a pesar de la recuperación de Nacho Méndez sacó de inicio a Roque Mesa, autor del gol en Elda que metió al Sporting en el play off mientras que Manolo González también recuperó al exrojiblanco Gragera para dar solidez al centro del campo.El Espanyol sabía que cualquier empate le vale para pasar ronda y se mostró más controlador del balón aunque sí presionó mucho la salida del balón por parte de la zaga local y eso creo muchos problemas a los gijoneses que apenas les duraba la posesión.El apoyo de la afición fue total desde mucho antes del inicio del partido y a medida que transcurrían los minutos se fueron enfadando con la actuación arbitral al considerar que acciones similares que pitaba a favor del Espanyol no lo eran cuando favorecían al Sporting.El gol deja la eliminatoria muy en franquicia para los barceloneses, ya que obligan al Sporting a marcar dos goles en el campo del Espanyol que se llevó una victoria que le pone pie y medio en el play off final.