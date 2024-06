“Estoy preparado”

Publicado por Joan Martí Alegret Redactor en cap REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Apenas 24 horas después de que Lleida volviera a tocar el cielo y recuperara su estatus de plaza ACB al cabo de 19 años, la plantilla del ICG Força Lleida vivía todavía en una nube de emociones y también de resaca, ya que las celebraciones se alargaron hasta altas horas de la madrugada. “Aún lo estamos procesando. Creo que todavía no somos conscientes del hito que hemos conseguido. La sensación de felicidad que tenemos ahora no nos la quita nadie”, reconocía ayer Gerard Encuentra minutos antes de emprender el viaje de regreso a Lleida, donde unos 600 aficionados les recibieron a su llegada por la tarde frente al Barris Nord.

El técnico leridano tenía 11 años –jugaba en el equipo mini del desaparecido Lleida Bàsquet– cuando aquel equipo liderado por Edu Torres desde el banquillo lograba el ascenso a la Liga ACB en 2001, un hito que vivió junto a su padre a través de la pantalla gigante que se instaló en el Onze de Setembre, el fortín de entonces. “Me acuerdo perfectamente de ese momento, de lo que vivimos, fue increíble, y ahora 23 años después lo hemos podido vivir otra vez y en persona”, explica Encuentra, que añade: “No tengo palabras para describir lo que sentimos. Ahora estamos en una nube, porque es un honor llevar al equipo de tu ciudad a la Liga ACB y espero disfrutarlo y que lo podamos disfrutar todos durante muchos años”.A principio de temporada aseguró que su sueño era estar en la Liga ACB con el equipo de su ciudad, algo que ya ha cumplido. “Ahora nos tenemos que marcar nuevos retos”, asegura, para añadir: “Lo he dicho muchas veces, si alguien nos hubiera dicho a principio de temporada que ahora estaríamos celebrando un ascenso, le hubiéramos tildado de loco. Tiene mucho mérito lo que han hecho estos chicos y ahora nos toca seguir creciendo como club, paso a paso”.Será su debut en la mejor Liga de Europa, algo para lo que se siente listo pese a su juventud, 34 años. “La clave es no perder la esencia. Es una categoría nueva para mí, pero la afronto con la sensación de que estoy preparado para el reto” señala. Lo que sí tiene muy claro es que no piensa cambiar su filosofía, la que le ha llevado a donde está ahora y que ha hecho vibrar a toda una afición. “La filosofía de juego tiene que ser la misma, luego nos tendremos que adaptar a las características que tengamos de cada jugador, pero la filosofía de defender y correr es algo a lo que no podemos renunciar, es algo que espero no perdamos, porque es nuestra seña de identidad”, aseveró.Encuentra fue uno de los más aclamados por los cerca de 600 seguidores, muchos de ellos niños, que recibieron ayer al equipo a su llegada al Barris Nord con cánticos de ‘campions, campions’ y ‘Som d’ACB’, y pidiendo fotos y autógrafos a los héroes que han devuelto a Lleida a la élite.

La Paeria hará una aportación extra de 120.000 euros por el ascenso

La Paeria, que hasta ahora aportaba una ayuda anual de 180.000 euros al Força Lleida, un convenio que se renovó el año pasado por cuatro temporadas más, se comprometió con el club a ampliarla ya de entrada en este ejercicio en 120.000 euros para gastos de funcionamiento ordinario si ascendía a la ACB, según informaron ayer fuentes municipales, que recordaron que también han sido adjudicadas las obras para renovar el parquet de la pista del Barris Nord y que habrá alguna inversión adicional más. Por otra parte, destacaron que el Comité Estratégico para el Deporte que ha puesto en marcha el ayuntamiento abordará en los próximos días la creación de un fondo destinado a los clubes de la élite deportiva. En este sentido, indicaron que la idea es que se nutra de aportaciones extraordinarias públicas y de otras privadas a través de mecanismos como el mecenazgo de la ciudad. Por su parte, la Diputación aporta una subvención anual de 140.000 euros al club del Barris Nord. Fuentes de la corporación provincial señalaron que la ayuda a los equipos que logran un ascenso siempre aumenta a la campaña siguiente, aunque hay que concretar en qué cantidad. Además, añadieron que ya existe el compromiso del gobierno de la Diputación de ayudar al Força Lleida a cubrir el aval que necesita para inscribirse en la ACB, que asciende a 500.000 euros anuales (ver desglose de la página 34).En este sentido, Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, se mostró muy satisfecho con el respaldo económico de ambas instituciones y reconoció que tiene el compromiso firmado de ambas de ampliar sus ayudas de forma sustancial y “mientras estemos en la ACB”, apuntó. También animó a disfrutar del ascenso y “recordar de dónde venimos y dónde estamos”, apuntó.

La rúa por el ascenso arrancará a las 18.00 desde el Barris Nord con el bus turístico

Veintitrés años después, la ciudadanía de Lleida volverá a festejar por todo lo alto un ascenso a la Liga ACB y lo podrá hacer en la rúa que la Paeria y el club han organizado para esta tarde. El bus turístico con todos los protagonistas a bordo comenzará su trayecto a las 18.00 horas desde el pabellón, para dirigirse luego hacia la avenida Prat de la Riba, siguiendo por la calle Sant Ruf, Anselm Clavé y Rambla Ferran. A las 18.30 hará una parada en la Diputación donde se hará la primera recepción institucional. Después la comitiva se dirigirá hasta la avenida de Blondel, donde se cortará el tráfico a partir de las 18.15. A las 19.15 aproximadamente se hará en la recepción institucional en la Paeria y sobre las 19.45 jugadores y técnicos saldrán al balcón del consistorio para celebrar el ascenso con la afición.

Presupuesto de 3,5 millones y un aval de 2 a pagar en cuatro años

La junta directiva hace ya semanas que trabaja por si saltaba la sorpresa y el equipo ascendía, como así ha sido. El club tiene toda la información necesaria, ya sea de la propia ACB o de algunos de los clubes de la Liga. El Força Lleida, como ya anunció SEGRE a principios de mayo, tendrá un presupuesto en torno a los 3,5 millones de euros y deberá hacer frente a un aval de 2 millones a pagar en cuatro años, a razón de 500.000 euros anuales, que se devolverían en caso de descenso durante las tres primeras temporadas. A partir de la cuarta el club ya sería socio de pleno derecho y en caso de volver a subir, no tendría que abonar ningún otro aval.

Los agentes ya ofrecen jugadores para la ACB

Las listas de jugadores para el desembarco en la Liga ACB se acumulan en el correo y el teléfono del director deportivo del Força Lleida, Joaquín Prado, que ya recibió ofrecimientos de los agentes incluso después de derrotar al San Pablo en semifinales. En cuanto a la confección de la plantilla de la temporada que viene, Prado reconoció que “lo más importante es que nuestro proyecto sea sólido y que seamos capaces de transmitir a jugadores, clubes y agentes todo lo que hay detrás del club. Partimos de una base muy importante porque tenemos una masa social claramente de ACB ya desde hace bastantes años y a partir de ahí vamos a construir”, señaló.

Cinco equipos catalanes igual que en 2005

El ascenso del Força Lleida hará que la próxima temporada el baloncesto catalán tenga cinco representantes en la Liga ACB, algo que no pasaba desde de 2005, precisamente cuando descendió el ya desaparecido Lleida Bàsquet. Entonces estaban Barça, Joventut, Manresa, Girona y Lleida, los mismos que la próxima campaña, y también podría incluirse al Andorra, que está adscrito a la Territorial de Lleida.

Último campeón de la Final Four de la LEB Oro

El Força Lleida tendrá el honor de ser el último ganador de la Final Four de la LEB Oro, ya que la categoría cambiará de nombre a partir de la próxima temporada y se llamará 1ª FEB.