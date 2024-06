El Alpicat, obligado a ganar hoy al Bigues para seguir vivo en el play off de ascenso a OK Liga

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El HC Alpicat femenino afronta esta tarde (20.00) en el pabellón Antoni Roure una auténtica final, ya que está obligado a ganar al Bigues i Riells para forzar el partido de desempate del play off de ascenso a la OK Liga Femenina, categoría que perdió hace justo un año. El equipo que dirige Mats Zilken cayó derrotado en el primer partido de la serie final en la pista del cuadro barcelonés por la mínima (3-2), después de encajar el tercer tanto a trece minutos del final y que no logró igualar.

“Afrontamos el partido sabiendo que tenemos que disfrutarlo, ya que será el último que jugaremos en casa, ante nuestra gente y pase lo que pase tiene que estar lleno. Lo tenemos que vivir como una final y lucharemos por alargar el play off y seguir vivas”, señaló Zilken, que asume que el Bigues “es buen equipo y me espero un partido ajustado como el primero. Ellas vendrán a cerrar la serie pero nosotras tendremos nuestras opciones”, añadió. En caso de ganar, el decisivo tercer partido se jugaría mañana en la pista del Bigues (19.30).