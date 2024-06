El CTT Borges compra una plaza y evita el descenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall seguirá compitiendo la próxima temporada en la Superdivisión de tenis de mesa gracias a la compra de la plaza del San Sebastián de los Reyes, que ha renunciado a ella por problemas económicos que le impiden cuadrar el presupuesto para la próxima temporada. El equipo de Les Garrigues, que había perdido la categoría después de 18 temporadas ininterrumpidas en la élite al acabar penúltimo en la Liga, recibió la llamada del club madrileño a principios de semana ofreciéndole su plaza, que la junta directiva no dudó en adquirir “por un precio asequible”, tal como confirmó ayer su presidente, Enric Vall.

La firma de la venta de la plaza de Superdivisión se hizo efectiva el pasado jueves, pero no fue hasta ayer que la Federación Española de Tenis de Mesa dio el visto bueno a la transacción. “Ha sido un milagro que no nos esperábamos, y llega precisamente el día en que se cumplen diez años de la inauguración del Centre de Tecnificació. No podríamos tener una mejor celebración de la efeméride”, señaló Vall. Esta es la segunda vez en la historia que dos clubes se intercambian una plaza de Superdivisión. La primera fue en 2015 y en aquel entonces también estuvo involucrado el San Sebastián de los Reyes, que lograría evitar el descenso de categoría al adquirir la plaza de otro equipo madrileño, el Collado Mediano, que acababa de ascender.Ahora la dirección deportiva que capitanea Josep Lluís Andrade se pondrá manos a la obra en la búsqueda de algún refuerzo extranjero para completar el equipo de Superdivión. Pese al descenso, el club de Les Garrigues había conseguido retener a tres de sus principales referentes, Marc Duran, Joan Masip y Norbert Tauler, además del canterano Cesc Carrera, que seguirá alternando el equipo de Superdivisión con el de División de Honor.