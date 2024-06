Lifting ACB al Barris Nord

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La primera vez que Lleida ascendió a la ACB obligó a la Paeria a construir en tiempo récord un pabellón, el Barris Nord, que ahora, 23 años después, necesita una importante reforma para que el Força Lleida pueda jugar la temporada que viene de nuevo en la máxima categoría. Los requisitos que ahora exige la ACB nada tienen que ver con los que había vigentes en 2001, lo que obligará al consistorio a hacer una importante inversión para poner al día una instalación que desde que se construyó apenas ha sido reformada. “El problema con el que nos encontramos es que los requisitos que necesitábamos para estar en ACB hace 19 años no son los mismos que ahora, y hay que adecuar el pabellón a estas exigencias. El equipamiento tiene 22 años y lo tenemos que poner al día, y desde el ayuntamiento ya estamos trabajando en ello”, explicó ayer Jackson Quiñónez, concejal de Deportes de la Paeria.

La primera obra que se va a acometer es la sustitución total del parquet de la pista, que ya está aprobada y licitada por un valor de 186.858,06 euros, más IVA. Está previsto que las obras, que durarán aproximadamente un mes, comiencen la primera semana de julio, después de la última competición oficial que acogerá, el Campeonato de España de base de gimnasia artística previsto del 25 al 30 de este mes. El consistorio también tendrá que hacer frente a la sustitución de los dos marcadores, ya que no se adecuan a los requisitos que hoy marca la ACB, así como los marcadores de tiempo de posesión que están encima de las canastas, que deben tener cuatro caras para que puedan ser visibles desde cualquier posición del pabellón.Otros dos aspectos que necesitan una reforma integral son la iluminación y la megafonía. La Paeria ya tenía intención de cambiar todo el sistema de luz y pidió hace cinco meses un presupuesto que ascendía a unos 83.000 euros. La ACB ya marca una intensidad lumínica mínima de 1.700 lux. En cuanto a la megafonía, uno de los aspectos más deficientes de la instalación, también se tiene previsto mejorarla, no solo a nivel de altavoces sino también de la acústica. “Como el pabellón se hizo en un tiempo récord la acústica no es la más adecuada y vamos a trabajar para ver si colocando algunos paneles o lonas la reverberación que hay se reduce y sepuede escuchar mejor”, apuntó Quiñóñez, que dejó claro que “queremos dar una buena imagen como ciudad y dar la talla, queremos ser merecedores de estar en este grupo de privilegiados que es la ACB, y eso pasa porque las instalaciones estén correctas”.Está previsto que el club se reúna en los próximos días con miembros de la ACB, que también vendrán a Lleida para inspeccionar la instalación y decir las mejoras que deberían hacerse. Dado que la inversión será elevada, Quiñóñez también avisó de que “hay cosas que el ayuntamiento las podrá asumir y otras que quizás las tendrá que asumir el club, pero creo que llegaremos a un entendimiento”, y añadió: “Si el ayuntamiento debe gastarse unos 600.000 o 700.000 euros en el equipamiento, habrá que buscar fórmulas, como hacerlo de forma progresiva, para que no le suponga un gran sobrecoste. No hay que olvidar que la Paeria también hará una inversión económica para que el equipo tenga una solvencia durante la temporada, por eso todo el mundo tiene que valorar el gran esfuerzo que tendrá que hacer el ayuntamiento”.

Los partidos se jugarán en sábado o domingo en función de la TV

Otro de los aspectos que cambiarán con el ascenso a la Liga ACB es que los partidos oficiales del Força Lleida ya no serán los viernes a las 21.00 horas, como hasta ahora en la LEB Oro, sino que se programarán los sábados o domingos, siempre en función de las exigencias televisivas, a excepción de las jornadas intersemanales. En este sentido, esta situación podría alterar la programación de los partidos de los equipos de base de la entidad, que tendrían que cambiar de horario o disputarse en otro equipamiento de la ciudad.