El Atlètic Lleida se inscribirá en Segunda y Tercera RFEF

El Atlètic Lleida contará con dos equipos en competición la próxima temporada, uno en Segunda RFEF, ocupando la plaza que este año tenía el Badalona Futur y otro en Tercera RFEF, categoría a la que ascendió el club leridano el pasado sábado en Figueres. Esta es la idea sobre la que está trajando la entidad, según explicaban ayer a este diario fuentes de la misma.

El Atlètic Lleida de Xavier Bartolo, que esta temporada ha militado en la recién creada Lliga Èlit, culminó con éxito su objetivo de ascender a Tercera RFEF. Después de que, en la ronda definitiva, tras ganar el partido de ida por 3-1 en el Municipal Ramon Farrús, el sábado volvió a imponerse a la UE Figueres, esta vez en Vilatenim, por 3-4, con lo que lograba un ascenso histórico, el primero desde su creación en 2019, ya que el salto a Lliga Èlit fue por la reestructuración que hizo la Federación Catalana de Fútbol.El objetivo sigue siendo que el equipo de Segunda RFEF juegue en el Camp d’Esports, según explicaban ayer las mismas fuentes. No obstante, la reglamentación permite que un equipo de esta categoría juegue en un campo como el Farrús. Ya no es el caso en Primera RFEF, donde se exige césped natural. En cuanto al equipo que ha logrado el ascenso a Tercera RFEF, la próxima temporada será Sub’23 y ejercerá de filial del equipo de Segunda, para nutrirlo de jugadores.Xavier Bartolo continuará en el club, en el que valoran la gran temporada que ha hecho el Atlètic Lleida y que ha certificado con un meritorio ascenso. Lo que no se ha definido aún es cuál será su papel, si seguirá de entrenador del equipo de Segunda o del de Tercera, o si asumirá responsabilidades desde la secretaría técnica.En cuando al acuerdo con el Badalona Futur, fuentes del Atlètic Lleida consultadas lo dan por cerrado. Había condicionantes que debían aclararse al final de la temporada, que ya se da por finalizada en el aspecto deportivo, con el ascenso a la Tercera RFEF.El club tiene previsto explicar su proyecto en breve, ya que ahora empezará a trabajar en la incorporación de jugadores y técnicos. “Será un verano muy largo”, señalan desde el club.