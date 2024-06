Simón: “Los temas políticos hay que dejárselos a otros”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El portero de la selección española Unai Simón le llevó la contraria ayer al francés Kylian Mbappé, quien dio un paso sorprendente el fin de semana al pedir a los jóvenes franceses votar en las próximas elecciones y frenar a la ultraderecha. El delantero galo advirtió de que “los extremos” están “a las puertas del poder” y deseó que el 7 de julio, cuando se celebra la segunda vuelta, todavía estén “orgullosos” de “vestir la camiseta de la selección”. En cambio, Unai Simón se limitó a decir que los futbolistas solo deberían hablar “de temas deportivos”. “Kylian es una persona que tiene mucha repercusión en el mundo. Los jugadores tenemos mucha repercusión. Al final es un tema político. Tenemos muchas veces una tendencia a opinar demasiado sobre ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no”, comenzó el jugador de la selección española, preguntado por las palabras de su compañero francés en rueda de prensa.

“Soy jugador de fútbol, me dedico al fútbol, soy un profesional del balón, y creo que de lo único de lo que debería dedicarme a hablar es de temas deportivos y los temas políticos dejárselos a otras personas o entidades”, argumentó el portero del Athletic Club.Quien sí respaldó a Mbappé fue Thierry Henry, seleccionador francés sub 21, que se sumó ayer a las manifestaciones de otros deportistas franceses para pedir que los ciudadanos vayan a votar en las elecciones legislativas contra los extremos, especialmente la extrema derecha de Marine Le Pen.“Comparto todo lo que se ha dicho sobre ese tema que conocéis bien”, señaló la antigua estrella de clubes como Mónaco, Juventus, Arsenal y Barcelona, en una rueda de prensa sobre la selección olímpica francesa para los Juegos París 2024.“Puedo citar a Marcus (Thuram), Ousmane (Dembelé), Kylian (Mbappé), el seleccionador (Didier Deschamps). Lo que puede frenar a los extremos es votar. Por tanto, id a votar”, añadió. Henry recalcó que está “en contra de todo lo que divide y a favor de lo que puede unir”.Los llamamientos de Mbappé a votar en contra de la ultraderecha no gustaron en el seno de Agrupación Nacional, desde donde pidieron al capitán de la selección francesa “un poco de contención” y que no dé “lecciones políticas” que, según ellos, no le corresponde dar.

Laporte mejora y ya hace trabajo de campo

Aymeric Laporte realizó trabajo de campo en las instalaciones del centro deportivo SV Aasen y dio ayer un paso al frente en la recuperación de la contractura muscular que le impidió jugar el debut en la Eurocopa 2024, en un día de regeneración para la selección española, con los capitanes Álvaro Morata y Rodri Hernández con síntomas de avances positivos en sus respectivas puesta a punto.

Dos partidos de sanción para el escocés Porteous

El comité de disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos de suspensión al internacional escocés Ryan Porteous, expulsado el pasado viernes en el partido inaugural de la Eurocopa contra la anfitriona, Alemania, en Múnich, por lo que se perderá los dos encuentros de la fase de grupos que le quedan al equipo de Steve Clarke.

Neuer pide “estar unidos” con Ter Stegen

Manuel Neuer, portero de Alemania, afirmó ayer que él y Marc-André Ter Stegen, candidato a ocupar su puesto, deben “mantenerse unidos” y declaró que no estuvo pendiente de las críticas que recibió por el error que cometió en el amistoso ante Grecia previo a la Eurocopa.