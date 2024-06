De Lleida al Mundial

Publicado por JC. MONGE/Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Después de proclamarse campeona de Europa con España el pasado mes de diciembre, la jugadora del Vila-sana Victòria Porta tendrá ahora la oportunidad de ganar el Mundial. Ha sido incluida en la selección que disputará los World Skate Games 2024, que tendrán lugar en la localidad italiana de Novara del 16 al 22 de septiembre. No será la única aportación del hockey leridano a la selección española femenina, ya que Jordi “Sito” Expósito, el entrenador que ha conducido al Alpicat masculino a un histórico ascenso a la OK Liga, ejercerá en el equipo como asistente del seleccionador Sergi Macià.

“Me hace mucha ilusión que me hayan incluido en la selección que irá al Mundial”, explicaba ayer Victòria Porta, que es consciente de que será una competición más dura que el Europeo. “Será diferente, seguro. Esta requiere mucho más esfuerzo y sacrifico, pero ya nos conocemos con el resto del equipo y afrontamos el reto con ilusión desde el primer día”, explica la jugadora, de 24 años.Jordi Expósito, por su parte, se mostraba también muy satisfecho. “Es una gran oportunidad para mí para conocer campeonatos de este nivel, para empaparme de mucha información que luego pueda utilizar en mis equipos y eso puede repercutir en el Alpicat”. Añade que “me llamó el seleccionador (Sergi Macià) hace unas semanas y me propuso estar en la selección,porque creía que la manera que tengo de ver el hockey es parecida a la suya y podía encajar muy bien y por supuesto le dije que sí después de hablarlo con el Alpicat”.En cuanto a la selección, el Fraga aporta a dos jugadoras, Anna Ferrer y María Sanjurjo; el Telecable Gijón a tres –Marta Piquero, Sara Lolo y Sara Roces– y el Palau de Plegamans, a las otras cuatro, que son Laura Vicente, Anna Casaramona, Mariona Colomer y Aina Florenza.Victòria Porta no esconde que le gustaría jugar la final contra Argentina, para medirse a sus compañeras en el Vila-sana Luchi Agudo, Dai Silva, Gimena Gómez y Flor Felamini. España iniciará la concentración entre el 10 y el 12 de agosto.

El Vila-sana ficha a Robert Bergé como segundo entrenador

Robert Bergé (Bell-lloc, 16-2-1977) es el nuevo segundo entrenador del Vila-sana. A sus 47 años, el experimentado exjugador de hockey debuta en funciones técnicas y lo hará como mano derecha de Lluís Rodero. “Me ha hecho mucha ilusión que hayan pensado en mí”, explicaba Bergé. “Creo que puedo aportar cosas al equipo, siempre he tenido muy buena relación con Rodero, con el que nos conocemos hace muchos años y seguro que nos vamos a entender bien. Podré poner mi granito de arena desla la experiencia que tengo”, añadía.A Bergé le ilusiona afrontar su primera experiencia profesional en un staff técnico. “Cuando jugaba en el Bell-lloc llevé equipos de base, pero no es lo mismo”, comenta. Espera contribuir a que el Vila-sana consiga por fin su primer título. “Espero sumar y que llegue el tan deseado primer título para el equipo. Llevan años luchando por conseguirlo y se lo merecen”.En este sentido, cree que “aunque lo importante es el trabajo y que están dando pasos adelante cada temporada, todos tienen ganas en el club de que lleguen los títulos. Hay muy buen equipo y muy buena sintonía entre las jugadoras y el staff”. Añade que “ha faltado un poco de suerte, esta temporada en tres títulos se ha perdido por penaltis. Y puede que haya también un poco de factor psicológico. Creo también que cuando se rompa esta racha y caiga el primero, van a llegar muchos títulos más”.Robert Bergé, como jugador, ha sido todo un referente en el hockey leridano. Empezó a los 3 años en Bell-lloc y estuvo 9 años en el equipo, cuando jugaba en Nacional. Recuerda que, curiosamente, “cuando ya tenía 30 años me fichó el Barça para, junto con Xavi Roy, ayudar al segundo equipo azulgrana a subir de categoría”. Y como jugador recuerda que “mi último equipo fue el Alpicat, en las dos temporadas antes de la pandemia. Después he ido entrenando con el Bell-lloc, pero sin jugar”.Además de su fichaje, el Vila-sana ha reforzado su plantilla para la próxima temporada con los fichajes de Ana Horche y Dana Antón y la única baja es Laura Barcons.