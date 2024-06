La exhibición de Fórmula 1 por las calles de Barcelona congrega miles de personas en el centro de la ciudad

Publicado por acn

Verificado por Creado: Actualizado:

Miles de personas se han congregado este miércoles por la tarde en torno a plaza Catalunya y del Passeig de Gracia de Barcelona para asistir a la exhibición de bólidos de la Fórmula 1 que se ha hecho en el centro de la capital catalana con motivo del Gran Premio de España del campeonato mundial de la especialidad, que se celebra este fin de semana en el circuito de Montmeló. El acontecimiento ha comportado varias restricciones al tráfico desde ayer tarde que se alargarán hasta las ocho de la noche. El director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, aseguraba ayer que la ciudad está preparada para acoger el acontecimiento pero reconocía que la gran "incertidumbre" era la afluencia que habría.

La exhibición de esta tarde ha estado calentando motores desde el domingo, cuando se instaló en plaza Catalunya el renombre 'hacen zone'. Se trata de un 'village' muy completo con puestos de gastronomía, música en vivo, simuladores de última generación, varios monoplazas con los cuales fotografiarse y tiendas donde comprar merchandising de la F1.

Esta es la primera vez que Barcelona acoge un 'road show' de este tipo, después de que el año pasado se celebrara un acontecimiento de cariz similar a Madrid en medio de las negociaciones de las autoridades madrileñas para conseguir que la F1 organice un Gran Premio allí.

La Guardia Urbana ya cortó ayer desde las cuatro de la tarde la zona afectada, en paseo de Gracia entre la plaza de Cataluña y la Gran Vía y en los tramos de ronda Universitat y ronda Sant Pere que tocan en la plaza de Catalunya. A partir de las diez de la noche se van sumará el corte de Passeig de Gracia entre Gran Via y Aragó y desde esta mañana a las once se ha sumado el corte de Gran Via, Diputació y Consell de Cent entre Rambla Catalunya y Pau Claris en todos los casos.

A partir de esta hora, las principales recomendaciones para aquellas personas que se desplacen en vehículo privado durante la mañana serán evitar tomar la Gran Via desde la plaza de España y buscar vías alternativas en dirección Besòs. En dirección Llobregat se recomienda no circular ni por la Ronda Sant Pere ni por la calle de la Diputación en el ámbito central de la ciudad. La calle del Consell de Cien quedará cortada en Balmes y los vehículos se tendrán que desviar por esta vía en sentido mar.

Unas 400 personas cortan la calle Aragó de Barcelona para rechazar la exhibición de F1 en el centro de la ciudad

Vecinos y entidades de Barcelona han cortado a partir de las cinco y media de la tarde de este miércoles la calle Aragó para rechazar la exhibición de F1 en el centro de la ciudad. La Guardia Urbana ya había evitado previamente que ningún coche accediera al lugar de tal modo que no hubo ninguno que quedara atrapado por la protesta.

Los manifestantes, unos 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se desplazaron desde la calle Aragó hasta la zona del 'road show' en el Passeig de Gràcia, donde sobre las seis y media han leído un manifiesto. Entre otros, vecinos y entidades reivindicaron que la ciudad "no está en venta" y criticaron el modelo basado en grandes eventos que a su juicio promueve el gobierno municipal.

Jordi Elgström, portavoz de la entidad Eixample Respira, afirmó que la manifestación pretende decir "suficientemente" a un modelo de ciudad "insostenible". A su juicio, la exhibición de F1 en el centro de Barcelona es "un disparate desproporcionado", por la "contaminación y el ruido" que genera y por el "contraste" con el sistema de movilidad que a su juicio se quiere potenciar desde el consistorio .

"No puede ser que apostemos por un modelo de ciudad basado en macroeventos que privaticen el espacio público y nos expulsen de la ciudad", ha añadido el portavoz de Eixample Respira. "Queremos una ciudad que piense en el vecindario y que no sea un parque temático", añadió.

Ya en las inmediaciones del Passeig de Gràcia, en la zona más cercana del espectáculo a la que han podido llegar dado el dispositivo de Mossos d'Esquadra que lo custodiaba, los manifestantes han estado media hora en el lugar donde han leído el manifiesto. Durante este rato han gritado consignas contra el evento, contra la contaminación y contra el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

Los manifestantes también silbaban y abucheaban a cada bólido que pasaba, mientras gritaban consignas como 'Fuera el turismo de nuestros barrios', 'Jaume Collboni dimisión', 'Ni Louis Vuitton ni Fórmula 1' o 'Fuera, fuera'.

Tras el manifiesto, firmado por todas las entidades que participaban en la manifestación, el acto de protesta se ha desconvocado, coincidiendo también con el fin del evento deportivo que ha congregado a 38.000 personas según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona.