España busca el pase ante su último verdugo

La selección española masculina de fútbol tendrá hoy un nuevo examen para calibrar sus opciones en la Eurocopa de Alemania cuando se mida en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (21.00 horas/La 1) a la actual campeona, una Italia que también debutó con victoria en el torneo y frente a la que habrá en juego un billete ya para los octavos de final. Si el combinado estatal gana, se aseguraría el billete como primera de grupo, ya que en caso de empate a puntos con Italia, el average particular beneficiaría a los españoles.

La triple campeona de Europa y la tetracampeona del mundo vuelven a cruzar sus caminos y lo harán sin excesivas urgencias después de debutar con victoria en el evento ante Croacia (3-0) y Albania (2-1), sabedores también que tras el empate entre sus primeros rivales, el triunfo les coloca ya en los cruces. Lo harán por quinta edición consecutiva en una EURO y casi un año después de que España se deshiciese de la ‘Azzurra’ (2-1) en su semifinal de la ‘Final a Cuatro’ de la Liga de Naciones.El combinado que entrena Luis de la Fuente acabó conquistando este título y ratificando su revancha deportiva ante el rival que le había privado de jugar la final de la última Eurocopa al batirle en la tanda de penaltis, aunque meses después de aquel revés ya se había desquitado en la semifinal de la ‘F4’ de la Liga de Naciones 20-21, además ante su público en San Siro (2-1).Tres partidos, todos ellos con Roberto Mancini como seleccionador italiano, que tuvieron un guión muy similar y que no parece que vaya a cambiar demasiado aunque Luciano Spalletti, el nuevo inquilino del banquillo de la ‘Azzurra’, ha advertido en la previa que no pueden limitarse a defenderse y a dejar que la ‘Roja’ tenga el balón. Sin embargo, el seleccionador español ya no tiene tanta teórica ‘obsesión’ por tener el balón y sabe que tiene armas para hacer daño de otras maneras, además de jugar de una forma algo más directa que lo que hacía antaño el combinado nacional. El mejor ejemplo fue el estreno ante Croacia, ganadora de la posesión (46%-54%), pero perdedora del partido.

Luis de la Fuente, contundente: “Podría ser la final del Mundial”

El seleccionador español Luis de la Fuente calificó el duelo ante Italia como “un clásico”, donde confía en que su equipo siga “creciendo y mejorando” tras el buen debut contra Croacia. “Es un equipo con mucha similitud sl nuestro. Tiene gente joven a la que nos hemos enfrentado en la sub-21. Son muy competitivos, que saben jugar y ganar. Muy buen sentido de equipo y grandes individualidades. Es como si nos miramos al espejo. Es de las selecciones con las que más me he enfrentado. Podía ser la final de la Eurocopa o Mundial”, aseveró De la Fuente, que reivindicó al futbolista español. “Siempre parece que es mejor lo de fuera”, dijo el seleccionador, que situó a Pedri y Fabián Ruiz entre los mejores del planeta. “Esperamos mucho de Pedri porque para mí es uno de los mejores jugadores del mundo”, concluyó.