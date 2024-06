El Atlètic Lleida estaría dispuesto a compartir un proyecto único con el Lleida si fuera “estructurado y sólido” y “sin opacidad”

El Atlètic Lleida confirmó ayer oficialmente en una rueda de prensa que no hará efectiva la compra del Badalona Futur y, a través del directivo Nèstor Gutiérrez, el club de Cappont tendió la mano al Lleida CF (antes Esportiu) supeditando la posibilidad de unirse en un solo proyecto “a que se acabe la opacidad” que, en su opinión, envuelve a la entidad presidida por Luis Pereira y que haya “un proyecto a largo plazo estructurado y sólido”. Además, reconoció que han tenido “un problema de relato muy grave” que no habría provocado tanto rechazo entre buena parte de la afición leridana al fútbol de haber explicado “bien y antes” la problemática.

Gutiérrez, que compareció junto a uno de los empresarios vinculados al Atlètic Lleida, Marc Cerón, y el presidente Josep Maria Oromí, dijo que “tenemos unas ideas muy distintas a las que tiene la directiva del Lleida Esportiu. Estamos aquí por un sentimiento de responsabilidad con la ciudad”. El portavoz y directivo del Atlètic Lleida quiso dejar claro que, como aficionados del Lleida que son, “estamos orgullosos de lo vivido este año, porque nuestro objetivo era volver a mover el fútbol en la ciudad, y se ha conseguido, pero el problema económico que tiene el Lleida debe afrontarse con seriedad y con un proyecto a largo plazo que esté bien estructurado para seguir subiendo y progresando, y es posible que la razón no la tengamos nosotros. Solo exponemos lo que pensamos”, añadió Gutiérrez.

El directivo explicó que el proyecto del Atlètic Lleida nació durante la época de los Esteve, cuando el Lleida era “un club despersonalizado y no había posibilidad de adquirirlo. Y aunque es cierto que con el dinero no se hace todo, es necesario completar la frase y decir que sin el dinero no se hace nada, y menos en el fútbol”, remató. Y sobre cómo surgió la idea de comprar la plaza del Badalona Futur, señaló que los contactos se iniciaron entre julio y agosto del pasado año porque, según él, “circulaban una serie de informaciones sobre que el Lleida (Pereira) notifica a la Paeria que quiere dejar el club. Queríamos dar a la ciudad la oportunidad de tener un club libre de deudas, ofrecerle una alternativa dentro del fútbol profesional. Pero el clima que se generó está muy lejos de la intención que teníamos, y si esto debe provocar un conflicto, es mejor dejarlo. No somos contricantes del Lleida ni queremos tensar más la cuerda”, dijo Gutiérrez, e insistió en que “si la solución pasa por su vía (la del Lleida y Pereira), nos uniremos al proyecto si nos garantizan que es viable. La propiedad no es importante, sino que el proyecto sea ambicioso, sólido y estructurado”, remarcó. “Pedimos saber dónde va el dinero que recibe el Lleida y cómo se gestiona. No queremos poner dinero si no sabemos a donde va”. Llegó a decir que si el Futur hubiera ascendido a Primera RFEF se habrían planteado ceder la plaza al Lleida “si Pereira nos explicaba el proyecto”. De todas formas, considera que “sería un orgullo (para Lleida) tener dos equipos en Segunda RFEF” si esto llegase a ocurrir.Gutiérrez concluyó que “históricamente es la primera vez que tantas empresas de Lleida invierten dinero en un proyecto común en torno al fútbol”.

Oriol Riera era el técnico elegido y se queda sin equipo

Oriol Riera, exfutbolista formado en La Masia y joven técnico de 37 años que entrenó al Tudelano entre 2022 y 2023, era el elegido por el Atlètic Lleida si hubiese prosperado la compra. Ayer, el propio Riera, con elegancia, lo explicó en redes sociales. “Sí, era el entrenador del Atlètic Lleida para Segunda RFEF. Tras una reunión con Néstor, Xavi Bartolo y Toni Freixa, me explicaron el proyecto y acepté, dejando de lado otros muy interesantes en la categoría, dando por buena ‘la compra’ realizada y la ‘palabra’ de Néstor en representación de los empresarios. Con el club y mi staff llevamos 3 semanas preparando el aterrizaje, viajando a Lleida a ver instalaciones, material, programar pretemporada, amistosos cerrados, jugadores firmados.. Solo quería expresar una parte de la historia y de las consecuencias de decisiones que se toman, y que también cuenta. Deseo que Lleida encuentre un proyecto que le devuelva al fútbol profesional”.

Fuentes del Atlètic Lleida respondieron que “entendemos la decepción de Oriol, pero los acuerdos están firmados con el Badalona Futur y no con el Atlètic Lleida. Nos ponemos a su disposición para ayudarle en lo que podamos”.Por otra parte, según futbolcatalunya.com, Toni Freixa habría recibido una demanda del presidente del CF Badalona –el club histórico– reclamándole un millón de euros y que el Futur podría entrar en concurso. “Queda otro millón pendiente de los no compradores de Lleida”, añade.