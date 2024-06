ACB entre 275 y 450 euros

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Ver el histórico debut del Força Lleida en la Liga ACB costará entre 275 euros el carnet más barato y 450 el más caro, unos precios acordes con la categoría y que, según reconoció ayer su presidente, Albert Aliaga, están en línea con los de otros clubes de la categoría. “La gente cantaba ‘Volem ACB! Volem ACB!’, pues ya la tenemos aquí. Lanzamos la campaña con un objetivo claro, convertir nuestro pabellón en una caldera como lo fue hace unos años. Lo ha sido en LEB Oro, donde la afición demostró que está con el equipo y cree en el proyecto, y ahora llega el momento de multiplicar en cuanto a cantidad, no calidad, que ya la teníamos, y que el territorio de Lleida demuestre que quiere ACB”, señaló el máximo mandatario.

Habrá un total de once zonas en el Barris Nord, siendo la más barata la situada detrás de las canastas (zona 9), que costará 275 euros, siguiendo con los 295 de la 3 y 4, la grada que se conoce popularmente como Dragon Khan (también las zonas laterales inferiores) y la 10. Los abonos más caros corresponden a las zonas centrales, como la 5 y 6, situadas detrás de los banquillos, y algunas filas (a partir de la 7) de las zonas 1 y 2 de la grada principal, que cuestan 395 euros. Las tres primeras filas a pie de pista estarán reservadas para autoridades, a modo de palco, y de la 4 a la 6 serán los asientos más caros, a 450 euros. El carnet familiar valdrá 195 euros por persona e incluye dos adultos y un máximo de tres menores.Aliaga defendió los precios, ostensiblemente más caros que en LEB Oro, y lo justificó en que “el producto es otro y nuestra política desde siempre ha sido la de no regalar, pero creemos que estamos en la línea de Manresa y Girona, o algo más bajos”, señaló. “No será un proyecto fácil porque será multiplicar por bastante el presupuesto que teníamos”, avisó, pero dejó claro que “no haremos locuras. Somos conscientes de la responsabilidad que hemos asumido”. Aliaga se marcó como objetivo doblar los abonados actuales. “4.000 es el objetivo y también el tope que nos hemos marcado, porque la ACB te exige un porcentaje de entradas en taquilla y otro para la afición rival, y creemos que también tenemos que dar la opción a aquella gente que, por lo que sea no puede o no quiere hacerse abonado, que pueda venir a disfrutar del espectáculo”, dijo. Los actuales abonados podrán renovar el carnet entre el 25 de junio y el 1 de julio y a partir del 2 de julio se abrirá a todo el mundo.

El club espera cumplir todos los requisitos

Albert Aliaga reconoció ayer que el club está trabajando a destajo para cumplir todo lo que exige la ACB para ser aceptado en la Liga, decisión que se tomará en la asamblea del próximo 16 de julio. “Espero que la documentación esté en regla cuando en la asamblea nos den el visto bueno para ser oficialmente miembro de la Liga. Haremos lo que sea”, dijo Albert Aliaga.

El socio podrá liberar su asiento si no lo utiliza

El Força Lleida también pondrá a disposición de sus abonados la posibilidad de liberar su asiento y obtener un beneficio, algo que popularizó el FC Barcelona. El abono incluirá todos los partidos de la fase regular y no habrá ningún ‘Día del Club’, y el precio de las entradas estará en función del rival, por lo que los partidos frente al Barça y Real Madrid serán más caros.

Aliaga se acuerda de sus predecesores

Albert Aliaga inició la presentación de la campaña recordando a las directivas que gestaron lo que es ahora el club, desde la época de Maristes con Vicenç de Pablo, pasando por la del Lleida Bàsquet, con Ferran Vidal a la cabeza, y el actual Força Lleida, con su primer presidente, Félix González.

Kuath, al Hamburgo para jugar la Eurocup

Kur Kuath es ya baja segura después de que ayer se oficializara su fichaje por el Hamburgo alemán, con el que disputará la Eurocup. De la actual plantilla solo Rafa Villar seguirá, mientras que Hasbrouck no está descartado definitivamente.