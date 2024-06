Agónico empate de Alemania

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un gol agónico de Niclas Füllkrug, de cabeza en el minuto 92, evitó la derrota y le dio el empate a Alemania ante Suiza (1-1), lo que le permitió acabar en el primer lugar del Grupo A, tras un partido en el que los pupilos de Julian Nagelsmann pasaron por muchos problemas a lo largo de los noventa minutos. Con el empate, Suiza pasa a también a octavos de final como segunda del grupo.

Los suizos lograron cerrarle los espacios a Alemania prácticamente desde el comienzo y el anfitrión de la Eurocopa se vio con dificultades para encontrar el camino al área contraria.Salvo un desborde de Jamal Musiala en el minuto 2 –que terminó con un centro al área en el que Schär evitó el remate de Ilkay Güngogan–, fue poco lo que pudo ofrecer Alemania cerca de la portería de Sommer.En el minuto 17 Robert Andrich marcó con un remate de media distancia, pero el árbitro Daniele Orsato, tras consultar las imágenes del VAR, anuló el gol por falta previa de Musiala.Suiza esperaba sus ocasiones y cuando la tuvo la aprovechó. Rieder jugó con Freuler y este centró a Ndoye, delantero del Bolonia, que marcó el 1-0 desde corta distancia en el minuto 29. El gol en contra aumentó las urgencias de Alemania, que seguía sin encontrar la fórmula ante el planteamiento suizo. Alemania no tuvo ocasiones claras en la primera parte. Ndoye, en cambio, pudo marcar el segundo para Suiza en un remate desviado.En la segunda parte Alemania mejoró un poco y tuvo algunas ocasiones, como un remate de Musiala demasiado centrado desde la media luna, otro de Kroos desviado y una excelente jugada de Florian Wirtz en el minuto 70 que terminó con un buen centro que Joshua Kimmich no alcanzó a rematar, pero el gol no llegaba. Cuando la derrota parecía inevitable, Füllkrug, que salió en los últimos minutos, salvó un empate que le permite a Alemania acabar primera de grupo.