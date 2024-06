El Barça supera al Noia y gana su Liga número 34

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona se adjudicó ayer el título de campeón de la OK Liga al imponerse por 1-5 en la pista del Noia. Con este resultado, el equipo azulgrana cerraba una final que ha dominado por 1-3 con lo que gana su Liga número 34, revalidando el titulo de la pasada temporada. El equipo que entrena Edu Castro ganó los dos primeros partidos en el Palau Blaugrana (4-0 y 3-2), perdió el primero en Sant Sadurní (4-1), pero ayer ya no permitió que el Noia forzara un quinto duelo en Barcelona. El partido sirvió como despedida a Sergi Panadero, que marcó el último tanto del Barcelona.

El Barça marcó diferencias muy pronto, con un gol de Joao Rodrigues y otro de Ignacio Alabart en los tres primeros minutos. Rodrigues marcó el 0-3 ya en la segunda parte y Alabart y Panadero completaron el definitivo 1-5.