Ascenso con 49 años

“Nunca he dejado de estar en activo”, explica Juanjo Ariza (Lleida, 18-6-1975) que, a sus 49 años, acaba de ascender a la Segunda Catalana del hockey con el Olímpic Reus. Este histórico jugador del hockey leridano, que formaba parte de la plantilla del Lleida Llista cuando en el 2000 el equipo ascendió a la OK Liga, División de Honor, como se denominaba entonces la máxima categoría del hockey estatal, explica que “es verdad que a mi edad ya no estoy para jugar una temporada completa, pero entreno cada año con algún equipo, normalmente con el Bell-lloc o el Juneda y cuando me necesitan, me hacen la ficha y juego. Cada temporada he jugado el menos un partido”, explica.

No solo sigue en activo a una edad en la que muchos deportistas ya no juegan o, si lo hacen es en la competcición de veteranos, si no que además, ha logrado un éxito deportivo con el que ya no contaba, un ascenso a Segunda Catalana.Admite que ya no esperaba vivir un ascenso como el que ha protagonizado con el Olímpic Reus. “Hace años jugué en el Reus Ploms y como necesitaban un portero en la fase decisiva de la temporada, pensaron en mí. Me llamaron, acepté jugar con ellos y jugué los últimos 12 partidos, de los que ganamos 11, logrando el ascenso. Ha sido algo realmente emocionante”, recuerda.Ariza empezó a jugar en 1985 en el Lleida Llista. “En el 86 gané mi primera medalla –recuerda–. Empecé como sénior en Segunda Catalana y ascendimos a la máxima categoría, aunque no llegué a jugar porque ficharon gente y ya se sabe que cuando hay fichajes, el de casa no juega”. Empezó entonces un largo periplo por clubes de Primera Nacional. “Estuve cuatro años en el Bell-lloc, otros cuatro en el Reus Ploms, dos en Primera Catalana con el Mollerussa, volví al Bell-lloc y mi última etapa fue en el Alpicat, con el que estuve desde Segunda Catalana a OK Plata. Nunca me he retirado, aunque el día que vea que me arrasto por las pistas lo dejaré. Pero aún no he llegado a esa situación”, explica entre risas.Valora positivamente su trayectoria. “Ma han pasado varios trenes y los he cogido todos, el Llista, el Bell-lloc, el Alpicat, con el que estuve durante la lesión de su portero Ricard Casals y ahora, con el Olímpic Reus, ha tenido “la mejor experiencia. Me he sentido acogido y valorado. Estos partidos que he estado con ellos me he sentido on fire” y añade que “el puesto de portero depende mucho del físico, pero es también un estado mental. Veía que me venía el delantero, yo pensaba que no me marcaría y no me marcaba”.Juanjo Ariza señala que se sintió halagado cuando le llegó esta oportunidad con el Olímpic Reus, un equipo formado hace tres o cuatro años por exjugadores del Reus Ploms y que han vivido ahora su primer ascenso. “Que te vengan a buscar a los 49 años es increíble. Con el ascenso he llorado con ellos. Gente muy joven que me abrazaba después del partido final, dándome las gracias por haber ido al club, es algo que me llegó. Fue realmente emocionante, tanto el día del ascenso como los partidos anteriores. Me sentí realmente bien. Ha sido algo increíble”, insiste el leridano.De cara a la próxima temporada está dispuesto a seguir entrenando como hasta ahora. “Después de esta experiencia iré a entrenar donde me dejen, espero que también me hagan ficha y confío en poder jugar algún partido, como he hecho todas las temporadas”.Ariza añade que su única intención es seguir entrenando y ayudar a los jóvenes. “Yo nunca seré un tapón para nadie, entiendo que los que tienen que jugar son los jóvenes y yo soy el ultimo recurso. Pero mientras pueda, seguiré”, añade.