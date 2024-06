El tarraguense Grifell, becado para jugar en Estados Unidos

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El joven futbolista de Tàrrega David Grifell Monreal, de 23 años y que esta última temporada militaba en L’Escala de Tercera RFEF, ha conseguido una beca deportiva para estudiar un máster en Estados Unidos, donde a la vez competirá en el NCAA Division I con el equipo de la universidad Lenoir-Rhyne, situada en Carolina del Norte. Este defensa central se mostró ayer “muy agradecido y motivado” con esta nueva oportunidad que confesó que “pienso aprovechar al máximo en todos los sentidos: a nivel deportivo, de estudios, de conocimiento de nuevas culturas…”

“Estoy muy agradecido porque supone un reconocimiento al trabajo bien hecho durante muchos años a nivel deportivo”, afirmó Grifell, que añadió que su objetivo es “aprovechar la experiencia y darme a conocer a nivel futbolístico para abrirme nuevas puertas y poder dar el salto profesional allí en Estados Unidos”. A pesar de todo, por el momento no habla del futuro: “Tan solo quiero centrarme en aprovechar y disfrutar de esta experiencia”, apuntó.El pasado mes de diciembre la agencia Eture Sports de Madrid contactó con Grifell para ofrecerle una beca deportiva vinculada a un master en Estados Unidos después de que haya culminado la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en inglés a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Grifell explicó que “esta oportunidad me llegó en un momento en el que quería cambios después de estar muchos años por aquí jugando con equipos de Segunda B y Tercera División”.El defensa ha jugado “desde siempre” a fútbol. Empezó con 4 años con los equipos de base del Tàrrega, donde estuvo hasta los 12 años, cuando se fue al Lleida Esportiu hasta los 17. Entonces jugó el último año de juvenil con el ya desaparecido Reus Deportiu, en División de Honor, y debutó en el fútbol amateur con el Igualada, en Tercera, el año de la pandemia de la Covid, que le dio lugar a firmar con el Nàstic Tarragona, donde estuvo un año y medio como jugador de La Pobla de Mafumet, su filial, para acabar el medio año restante en el Náxara riojano, en Segunda RFEF. Hace dos temporadas jugó en el Binéfar y esta última con L’Escala, ambos en Tercera RFEF, cerrando muy buena campaña a un solo punto del play off. Grifell quiso hacer un “agradecimiento especial a L’Escala por este año de crecimiento tanto personal como futbolístico, donde he disfrutado mucho competiendo”.Este joven futbolista de Tàrrega, a sus 23 años, acepta ahora el reto de irse a Estados Unidos tras meses de trámites y ofertas de diferentes universidades. Finalmente escogió la de Lenoir-Rhyne, donde cursará un Master en Business Administration (MBA) durante dos años becado de forma completa además de jugar en el equipo universitario. Grifell, que juega como defensa central –aunque puede hacer también de pivote defensivo–, partirá a Estados Unidos el 10 de agosto y está previsto que empiece a cursar el Master a la vez que jugará dos días por semana, los miércoles y los sábados, al menos hasta diciembre, cuando el campeonato se para unos meses por el frío.Cabe destacar que David Grifell ya fue seleccionado el año 2019 para hacer una estancia de un mes en Toronto.