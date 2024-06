“La afición tiene ganas”

“Pedí que la afición demostrara que quería la ACB y lo está demostrando”, explicaba ayer satisfecho el presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, muy “contento” por la respuesto que está teniendo la campaña de venta de abonos que el club puso en marcha el pasado martes. Después de los tres primeros días de venta se han alcanzado los 2.600 abonos vendidos, cifra histórica para el club. La venta seguirá hoy presencialmente solo en horario matiral y ya no se facilitará un nuevo recuento hasta el lunes.

Aliaga admitía que la masiva asistencia de aficionados había puesto al límite la capacidad del club. “Ha vuelto a haber colas”, explicaba ayer. “Hemos puesto a cuatro personas a para vender y no damos abasto. Pedimos paciencia”, añadía. “La afición está demostrando que tiene ganas y que confía en el proyecto. Se nota que hay ilusión”.Aliaga apunta a que la histórica temporada del regreso a la Liga ACB se afronta “con modestia, pero también con ambición” y sobre las posibilidades de que haya más derrotas por el nivel de los rivales, comentó que “tenemos que jugar. El presupuesto es modesto pero hay que ir partido a partido y seguro que saldremos siempre a ganar. Ya hemos demostrado que peleamos cada partido, aunque es verdad que esta temporada tendremos delante a auténticos transatlánticos”.Desveló que el presupuesto del equipo será un poco mayor de las primeras previsiones. “La idea es acercarnos a los 4 millones de euros” y confía en la aportación que harán lo que denomina “las cuatro patas del proyecto”, en referencia a “la afición, que ya se ve que está respondiendo; las instituciones, que se han comprometido; la aportación de los patrocinadores y las recursos que aporta la ACB”, una cantidad que depende de la clasificación que finalmente ocupe el equipo. Cuanto más alta, más dinero.Viendo la respuesta de la afición, con los 2.600 abonos que ya se habían vendido ayer, Aliaga cree posible alcanzar el objetivo que se marcó el club, los 4.000 abonados, una cifra que no se va a ampliar. “En principio no tenemos previsto ampliar esta previsión. Hay que dejar entradas disponibles, porque habrá aficionados que no podrán venir a todos los partidos y preferirán comprar entradas para días concretos y también hay que tener en cuenta las entradas que necesita la propia ACB, así como las que tenemos que guardar para las aficiones de los equipos visitantes”, añadió.El club todavía no tiene una previsión en este sentido, aunque es habitual llegar a acuerdos con cada club y pactar una cifra idéntica para cada partido entre dos equipos. El presidente también señaló que todavía no se ha fijado el precio que costarán las entradas para cada partido. Son muchos los aspectos que hay que ir solucionando a lo largo del verano.

La peña Nucli Bordeus, con lista de espera para entrar

El ‘efecto llamada’ que ha supuesto para la afición leridana el ascenso a la Liga ACB, también lo está notando la peña Nucli Bordeus, que prácticamente ha doblado el número de miembros con respecto a la pasada temporada, hasta el punto de que ya no acepta más integrantes e incluso ha tenido que abrir una lista de espera, según explicaban ayer fuentes de la peña.Nucli Bordeus tenía esta pasada temporada 170 miembros y, con el cambio de ubicación en el Barris Nord pasa a disponer de 324 asientos, que ya tiene prácticamente cubiertos. Esta temporada se ubicará en la misma zona de la grada, pero más centrada, ocupando tres “pastillas”.“Ha renovado casi todo el mundo y estamos teniendo que decir que no a nuevas peticiones, porque las plazas que nos corresponde con el cambio de ubicación ya están llenas con los nuevos miembros”, explican fuentes de la peña. “El desplazamiento a Madrid para la Final Four fue un éxito y hubo mucha gente que nos hizo saber su interés por formar parte de la peña”, añadieron.Ser socio de la peña cuesta esta próxima temporada 20 euros, aunque ello no incluye el abono, que cada miembro se gestiona individualmente. Nucli Bordeus también busca patrocinadores para financiar los desplazamientos, que esta temporada quieren potenciar.

Las obras para cambiar el parquet, la próxima semana

La próxima semana, una vez haya finalizado el Campeonato de España de gimasia artística que se disputa esta semana en el Barris Nord, darán comienzo las obras para la sustitución del parquet del pabellón, según confirmaron ayer fuentes de la Paeria. La obra cuenta con un presupuesto de 186.858,06 euros y no será la única mejora que debe acometerse en el pabellón para adecuarse a la normativa de la ACB, que ha cambiado con respecto a la del anterior ascenso, hace 22 años. Deben cambiarse los marcadores, los relojes que señalan el tiempo, así como la megafonía y la iluminación.