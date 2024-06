Más cerca de poder fichar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça, que ayer celebró la última reunión de la junta directiva del curso, apura los últimos días para poder cerrar antes del 30 de junio los diferentes acuerdos que le permitan operar en el mercado futbolístico sin restricciones ingresando 60 millones de un inversor. Este es un hecho fundamental de cara a recuperar la regla 1:1 que permite que cada euro ingresado se pueda reinvertir en fichajes.

Tras la reunión, que se prolongó durante unas cinco horas, no se anunció ningún tipo de acuerdo ni el club emitió ningún tipo de comunicado oficial, aunque se esperaba el anuncio de un acuerdo con una empresa norteamericana y con la multinacional sueca Spotify para cerrar el hueco dejado en su día por el grupo alemán Libero Football Finance AG, que se comprometió a una inversión de 60 millones en dos plazos en Barça Vision. Sin embargo, no se hizo cargo de ninguno de los dos pagos, lo que ha influido directamente en el estatus actual de ‘fair play’ del Barcelona, que no puede operar hasta que no equilibre sus cuentas.

Durante la reunión de la junta directiva barcelonista, también se trató sobre la actualización del acuerdo con la marca Nike, que está “muy avanzado”, según fuentes del club azulgrana, así como sobre la marcha de Marc Guiu al Chelsea. El club londinense pagará los seis millones de la cláusula del joven delantero barcelonista en los próximos días.

Víctor Font llama a la unidad contra Laporta

Víctor Font, que fue candidato en las últimas elecciones que ganó Joan Laporta, realizó ayer un llamamiento al barcelonismo y aseguró que el actual presidente azulgrana es “más el problema que la solución”.“Hay socios que se movilizan, que quieren cambiar el Barça. Es el momento de aglutinar estas voces”, dijo Font en una rueda de prensa a pocos días del cierre del ejercicio contable. Para ello hizo un llamamiento a todos los ‘culers’ con “talento y experiencia” para unir esfuerzos. “Trabajemos juntos, tenemos que tener una alternativa, porque en 2026 –cuando vence el mandato de Laporta– puede ser muy tarde”, explicó Font, quien en cualquier caso descartó presentar una moción de censura.Font aseguró que obligatoriamente no se tienen que aglutinar todas las opciones opositoras, sino aquellos que coincidan en el diagnóstico de lo que ocurre en el Barça.“En el mundo del Barça cuesta mucho encontrar gente en la intersección del talento y el compromiso. Llevamos mucho tiempo hablando, y últimamente ha habido gente que comparte esta visión. Vamos a unir esfuerzos”, insistió. La principal alternativa a Laporta explicó que va a dar “un paso al frente” porque considera que “es necesario fiscalizar realmente todo lo que pasa”.

El Girona ficha al delantero Abel Ruiz

El delantero valenciano Abel Ruiz, jugador del Sporting de Braga portugués desde 2020 y formado en La Masia, se convirtió ayer en el segundo fichaje del Girona en la temporada del debut en la Liga de Campeones, a cambio de una cifra superior a los ocho millones de euros.

El ex del Lleida, Jaime Mata, al Las Palmas

El delantero Jaime Mata, ex del Lleida, se convirtió ayer en nuevo jugador de la UD Las Palmas, equipo al que llega libre procedente del Getafe y con el que firmará un contrato por una temporada con opción a una segunda.

Valencia-Barça, el 17 de agosto a las 21.30

El duelo en el estadio de San Mamés entre el Athletic Club y el Getafe abrirá la temporada 2024-2025 en LaLiga EA Sports en una primera jornada que arrancará el jueves 15 de agosto y concluirá el lunes 19. El Barça jugará en Valencia el sábado 17 a las 21.30 horas.

El Real Madrid compra a Joselu al Espanyol

El Real Madrid ejecutó ayer la cláusula de compra del delantero Joselu Mato, que militó como cedido en el club madridista en la temporada 2023-2024, aunque seguía siendo propiedad del RCD Espanyol, según un comunicado de la entidad blanquiazul.