Los Márquez, a la Q2 en una jornada de récord en Assen

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), el murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) fueron los encargados de controlar la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo en el circuito TT de Assen, en el que se batieron los récords de vuelta rápida en todas las categorías.

El último de los récords en caer fue el de MotoGP, de la mano de ‘Pecco’ Bagnaia, vencedor el pasado año en este mismo escenario, que paró el crono en 1:31.340 con el que batía el registro de 1:31.472 que en 2023 estableció su compatriota Marco Bezzecchi, también sobre una Ducati Desmosedici. El vigente campeón del mundo dominó con comodidad la mayoria de la sesión, en la que Marc Márquez (Ducati Gresini) se erigió como protagonista tras realizar algunas de sus espectaculares salvadas durante la sesión.Así, finalmente acabó sexto la Práctica –tras ser segundo en el libra de la mañana–, a medio segundo de Bagnaia y superado en la tabla por su hermano Àlex (Ducati Gresini), que acabó tercero, a tres décimas del líder y, como su hermano, ató cómodamente el pase a la Q2. El único piloto que pudo competir con Bagnaia fue Maverick Viñales (Aprilia), segundo a 65 milésimas.Marc Márquez dijo que terminó la primera jornada del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP “con muy buenas sensaciones”. “Sobre todo esta mañana he salido y me he encontrado como si no hubiésemos parado, ya que me he encontrado muy cómodo”, añadió.“Esta tarde sí que me ha costado un poquito más y creemos que sabemos por qué, pero mañana lo vamos a confirmar, aunque hay dos pilotos que están por encima del resto. Pecco Bagnaia está casi dos pasos por encima y Maverick Viñales, a uno”, añadió.Por otra parte, ayer se anunció que el equipo Prima Pramac –que pretendía incorporar a Marc Márquez la próxima temporada con una Ducati oficial– dejará de correr con Ducati tras dos décadas juntos en el Mundial de MotoGP y se unirá a Yamaha a partir de 2025, un acuerdo de colaboración “multianual”.