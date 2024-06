“Vuelvo más maduro”

El argentino Darío Giménez, de 37 años, destacó ayer que “regreso a un club donde me sentí muy feliz y que es mi casa, con una versión más madura y más profesional” que la que mostró en su anterior etapa como jugador del Finques Prats Lleida Llista, de 2016 hasta 2018, que concluyó con la consecución de la primera de las tres Copas CERS (ahora Europe Cup) consecutivas.

Seis años después de su marcha, tras dos en el Valdagno italiano y los últimos cuatro en el Barcelos portugués, con quien ha jugado la Final Four de la Champions, Darío fue presentado ayer en el Onze de Setembre, junto a unos representantes de la base del club, como nuevo fichaje. El argentino se mostró convencido “del potencial que hay y que me empujó a venir. Es un equipo que lo tiene todo y es una buena oportunidad para demostrarlo”.En esa línea, reconoció que “no sé si mi rol será el de ser líder, pero sí que quiero ayudar a levantar el nivel de los compañeros”, en una versión “más centrada y profesional” tras unos años de aprendizaje en grandes clubes.El presidente, Enric Duch, se mostró muy feliz por “dar la bienvenida a un jugador top mundial” y reivindicó que “cuando llegó la primera vez, fue un antes y un después en la historia del club. Dimos un paso adelante y ahora era el momento de volver”. “Sé que serás un ejemplo por tu técnica y ganas de competir, porque lo quieres ganar siempre todo”, dijo dirigiéndose a Darío, a quien definió como “el Messi del hockey”, por su estilo preciosista que maravilló en su primera etapa.Por su parte, el entrenador Edu Amat, agradeció que “se comprometió con venir cuando no estaba claro en qué categoría íbamos a jugar” y dejó claro que “no viene a retirarse. Tenemos mucha ambición para devolver al Llista donde se merece”.Por otra parte, el presidente reconoció que están pendientes de si hay alguna renuncia para competir en la Europe Cup la próxima temporada, pese a quedarse fuera de la competición en el play off ante el Caldes.