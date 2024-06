Yamal descartó ir a los Juegos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Lamine Yamal admitió que aunque los Juegos Olímpicos tienen una gran importancia, la carga de minutos que lleva acumulada con el Barcelona es el motivo por el que no ha sido incluido en la lista de Santi Denia para París 2024. “Para mí los Juegos Olímpicos es de las cosas más grandes que se puede jugar porque al final no se repite como una Champions que juegas cada año; es algo increíble poder jugar con tu selección eso, pero también es verdad que llevo una carga de minutos importante”, dijo Yamal en una entrevista a Onda Cero.

“Quiero tener una carrera muy larga. Y por ejemplo, este año doblando si me pasara algo, pues me enfadaría mucho conmigo mismo y yo creo que tengo tiempo para jugarlo. Obviamente dependerá del seleccionador que esté en ese momento y me tendría que convocar, pero estaré dispuesto la próxima vez que haya Juegos Olímpicos”, añadió.Ante esa decisión de no ir a los Juegos, señaló que “el Barça me dijo que es mi decisión al final, porque soy yo el que juega. Es verdad que cada uno te recomienda cosas diferentes, pero hablando con mi familia y yo mismo pensaba que lo mejor era descansar y volver mejor para la siguiente temporada”.Evitó equipararse con Leo Messi. “Es el mejor jugador de la historia en mi opinión. Que te comparen con él es algo increíble, pero yo creo que no tiene nada que ver porque al final es que es el mejor y no hay nadie que se le pueda comparar, y menos yo que acabo de empezar”.

El partido entre Suiza e Italia abrirá hoy en el Olímpico de Berlín (18.00) las eliminatorias de los octavos de final, mientras que a las 21.00, en Dortmund, se enfrentarán el anfitrión, Alemania, contra Dinamarca.

Italia, actual campeón de la competición, se clasificó como segundo del Grupo B, el mismo de España, con tan solo una victoria y un empate, mientras que Suiza fue segundo en el Grupo A con un triunfo y dos empates. Alemania fue campeón del Grupo A, con dos triunfos y un empate y Dinamarca fue segundo en el Grupo C con tres empates sumados.

“Kvaratskhelia es mejor que toda España”

El georgiano Giorgi Mamardasihvili, portero del Valencia, aseguró ayer que su compatriota Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Nápoles y estrella de la selección, “es mejor que toda España”. Mamardashvili, que también desveló que su futuro se aclarará antes de este domingo por la tarde, día del partido ante España, dando a entender su salida del club valenciano, fue tajante cuando le preguntaron por los peligros de la delantera española: “Kvarataskhelia es mejor que toda España. Yo no voy a decir que vamos a ganar, pero sí que vamos a luchar y veremos que pasa”, declaró desde Velbert, pequeña localidad situada al oeste de Alemania en la que Georgia prepara el torneo.Añadió que “España es favorita, pero nosotros vamos a luchar, vamos a competir. Ya hemos hecho una buena Eurocopa. Ahora tenemos que disfrutar”, añadió el portero de la selección que mañana se enfrentará a España.“Tenemos que jugar defensivamente bien y luego veremos que pasa a la contra. Tenemos gente arriba que puede hacer daño ahí. Lamine Yamal tiene mucho peligro, calidad, mete goles, asistencias.. Tienen un portero también muy bueno, para mí el mejor portero del año”, concluyó.

Grimaldo: “Hace un mes no éramos candidatos”

Alejandro Grimaldo, lateral zurdo de la selección española, ironizó sobre el cambio de rol del equipo tras ganar los tres partidos en la primera fase. “Hace un mes no éramos casi ni candidatos para la gente y la prensa. Ahora somos favoritos. Esto cambia muy rápido y no queremos esa presión”, señaló.

El VAR ha intervenido 20 veces en el torneo

Roberto Rosetti, director general de arbitraje de la UEFA, hizo una valoración “positiva” de la actuación del VAR durante la fase de grupos. Explicó que ha intervenido en 20 ocasiones, ocho sobre el terreno de juego por parte de los árbitros y 12 a instancias de la sala arbitral.

Foden vuelve al torneo tras ser padre de nuevo

El delantero Phil Foden regresó ayer a la concentración de Inglaterra en la Eurocopa 2024, después de que abandonara temporalmente la sede de entrenamientos del combinado inglés en Alemania por un “asunto familiar urgente” que resultó ser el nacimiento de su tercer hijo.