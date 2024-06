Bagnaia no da opción a Jorge Martín

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Francesco Bagnaia (Ducati) firmó un sábado perfecto al adjudicarse la ‘pole’ y la ‘sprint race’ de MotoGP de Assen, en ambos casos por delante Jorge Martín (Ducati), líder del Mundial, y Maverick Viñales (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) sufrió caídas en las dos sesiones. Con su triunfo de ayer en la cita corta de Assen, ‘Pecco’ se queda a 15 puntos del liderato del madrileño, mientras que aumenta a 29 su ventaja sobre Márquez, tercero en la general.

Bagnaia defendió su plaza de ‘poleman’ una vez apagados los semáforos, con Martín a su rueda y Marc Márquez, que partió séptimo, aupándose hasta la quinta posición. Sin embargo, el piloto de Cervera se despidió pronto de la lucha tras pisar el piano interior de la curva 1 e irse a la grava después de un giro. Era la segunda caída del día del leridano. ‘Pecco’ comenzó a tirar y poco a poco fue incrementando su distancia sobre el madrileño, que vio cómo su rival por el campeonato se escapaba. Por detrás, Viñales se asentó en el tercer puesto, con dos segundos de ventaja sobre el grupo que peleaba por el cuarto puesto. Solo la dura caída de Aleix Espargaró (Aprilia) en la última vuelta trastocó el final de la carrera en la ‘Catedral’ de la velocidad, en la que Bagnaia volvió a mostrar su fuerza y en la que Àlex Márquez (Ducati) terminó en la octava posición.Antes, Bagnaia se había garantizado su primera ‘pole’ de la temporada y la decimonovena de su trayectoria en la categoría reina. Junto al transalpino acabaron en la primera fila Jorge Martín y Maverick Viñales. El leridano Àlex Márquez (Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia), recuperado de su dura caída del viernes, completaron el ‘Top 5’ en la Q2, y Marc Márquez terminó séptimo a pesar de abandonar la sesión antes de tiempo. El leridano se fue al suelo en la curva 7 a pocos segundos del final, sufriendo su décima caída de la temporada en la categoría.

Márquez: “Ha sido un error de pilotaje que debía haber evitado”

“Ha sido un error de pilotaje que debía haber evitado. Pero bueno, a veces pasa y lo único que puedes hacer es aprender de ello. La primera vuelta ya he tocado un poco ese piano, pero intencionadamente, para defender la posición en la salida. He notado el bache. Pero cuando he llegado ahí, la siguiente vuelta, detrás de todo el grupo, he perdido la referencia”, manifestó Marc Márquez tras su caída en la carrera al esprint. “Más que la rabia de perder puntos, es la rabia de cometer un error. A nadie le gusta cometer errores; y menos si es cien por cien tuyo”, añadió. Por su parte, el brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, saldrá hoy octavo en la categoría de Moto2.