Berta Segura, campeona de España en 400 metros

La leridana Berta Segura consiguó ayer su primer título en categoría absoluta tras firmar una carrera de ensueño en el Campeonato de España que acoge La Nucía que le sirvió para colgarse la medalla de oro en la prueba de 400 metros femenina.

Para conseguir el triunfo, la leridana, que acaba de cumplir 21 años y compite como independiente, tuvo que bajar su mejor marca personal, que antes del campeonato era de 51.92 para dejarla en 51.68. El tiempo supone un nuevo récord de Catalunya a nivel absoluto, además de la segunda mejor marca de la historia a nivel sub-23 y la quinta de todos los tiempos a nivel absoluto.Además, también igualó el mejor tiempo estatal de la temporada, que firmó hace solo na semana Blanca Hervás, su compañera en el equipo estatal de relevo 4x400 que consiguió un billete para los Juegos Olímpicos de París. La atleta madrileña (Valencia CA) acompañó a Segura en el podio tras acabar segunda, a tres décimas de la atleta leridana (51.98). El podio lo completó Carmen Avilés (Playas de Castellón), también miembro del equipo de relevo que consiguió el acceso a los Juegos Olímpicos el pasado mayo en Nassau, y que ayer consiguió la tercera plaza con un 52.48. La cuarta integrante de dicho equipo era Eva Santidrián (Playas de Castellón), que afrontaba la final con el mejor tiempo entre las ocho clasificadas, pero cruzó última la meta (53.90).Tras conseguir el oro, Berta Segura reconoció que “aún no me creo lo que he conseguido. Ha sido muy rápido todo pero lo he disfrutado hasta el final”. La leridana se mostró convencida de que “más allá de la marca, es mi mejor carrera de toda la temporada, la he sabido gestionar muy bien, he acabado muy fuerte y me he sentido muy bien”.“Es un placer correr aquí ante toda mi familia, mis padres, mi hermana, Iván (Espílez, su entrenador), y la verdad es que me siento súper bien”, concluyó.La participación leridana en el campeonato concluirá hoy, con la participación de Arnau Erta (FC Barcelona) en los 110 metros vallas. Su participación en el campeonato será la última de su carrera, ya que se retirará tras el Estatal.