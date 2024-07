Bagnaia arrasa y presiona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Francesco Bagnaia (Ducati) conquistó ayer la victoria en la cita de MotoGP del Gran Premio de Assen, octava cita del Mundial, por delante de Jorge Martín (Ducati), que ve cómo se reduce su distancia en la general sobre el transalpino. Mientras, Marc Márquez (Ducati) terminó cuarto, pero una dura sanción, de 16 segundos, por la presión de sus neumáticos, le hizo bajar hasta la décima posición. La razón a dicho castigo por parte del panel de comisarios fue que la rueda delantera de su Ducati superó el límite inferior de la presión más vueltas de lo permitido (hay que mantenerse el 60% dentro del límite). Según explicó después el propio Marc, eran 15 las vueltas en las que había que rodar dentro del límite, 1.77 bares en este caso, y 11 en las que no había que cumplir, reconociendo el leridano que se había pasado por una vuelta y 0.01 bares. Por su parte, Àlex Márquez (Ducati) terminó en la séptima posición.

Como todo el fin de semana, ‘Pecco’ demostró en Assen que está en un momento dulce. A un ritmo inalcanzable, en ningún momento vio peligrar su triunfo. Con este resultado, firma su segundo doblete consecutivo y cinco carreras seguidas ganando, contando los esprints. Martín sigue al frente de la general de la categoría reina con 200 puntos, 10 más que el italiano (190), y Marc Márquez (Ducati), tercero con 142 unidades.Nada más apagarse los semáforos, Bagnaia comenzó a tirar para tratar de alejar a Martín, que consiguió conservar la segunda plaza, mientras que por detrás se desataba la lucha por el tercer puesto. Solo dos giros después de la salida, Marc Márquez logró desplazar a Maverick Viñales (Aprilia) de las posiciones de podio. Fabio di Giannantonio (Ducati) se sumó a la pelea y se situó tercero unas vueltas más tarde, asentando las posiciones delanteras en el ecuador de la carrera. Pedro Acosta (KTM) y Enea Bastianini (Ducati) también se animaron, y el transalpino esperó su oportunidad para auparse al último cajón a falta de 5 giros para el final. Por delante, ‘Pecco’ incrementó su distancia sobre el madrileño para firmar su victoria número 23 en la categoría reina y el tercer triunfo seguido en Assen, que le acercan a su principal rival en la general del campeonato. Viñales, que entró quinto, cedió una plaza por exceder los límites de la pista, pero gracias a la sanción del de Cervera retuvo la quinta posición. Pedro Acosta, que rodaba en los puntos, vio cómo se le escapaban después de irse al suelo en la última vuelta. Además, Àlex Márquez fue séptimo, justo por delante de Raúl Fernández (Aprilia), y Augusto Fernández (KTM) terminó decimocuarto.

Marc Márquez: “La regla se puso por seguridad y estoy de acuerdo”

“Es una regla que se impuso por seguridad y estoy de acuerdo. Siempre se estaba yendo lo más bajo posible y, cuando Michelin dice ‘estamos en un rango que no es seguro para los pilotos’, es porque puede pasar algo con los neumáticos, ya sea explotar, destalonar… lo que sea”, señaló Marc Márquez tras la sanción. “Ducati tiene un sistema que te lo marca. En esta carrera eran 15 vueltas y yo he estado 14 dentro del reglamento. Cuando tienes gente delante vas con más presión. Cuando coges un rebufo, sube, pero no mucho. He hecho cuatro vueltas al 0.01 del límite, que no es nada. Y no notas nada encima de la moto”, añadió el piloto leridano, aceptando los 16 segundos.

Ortolá gana en Moto3 y Moreira es decimosexto en la cita de Moto2

El valenciano Iván Ortolá (KTM) fue el ganador de la prueba de Moto3, impidiendo la victoria ‘en casa’ del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), 35 años después de que lo hiciese por última vez su compatriota Hans Spaan, en 1989 en 125cc. Por su parte, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) supo aprovechar la sanción de ‘vuelta larga’ impuesta al piloto murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro) para lograr la victoria en la cita de Moto2. Mientras, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, firmó la decimosexta posición.