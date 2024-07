Hasbrouck seguirá

El escolta estadounidense con pasaporte alemán Kenny Hasbrouck (Washington, 14 de agosto de 1986) seguirá la próxima temporada en la plantilla del Força Lleida en su estreno en la Liga ACB. Hasbrouck, de 37 años, es el segundo jugador con el que el club ha pactado su continuidad para el nuevo proyecto, junto con el base Rafa Villar, al que el Barcelona rescindió su contrato hace unos días, lo que facilitó su continuidad en el equipo leridano, ahora ya en calidad de fichado, tras haber jugado cedido las dos temporadas anteriores.

El pasado domingo, el club confirmó la salida de nueve de los jugadores que lograron el ascenso: Nacho Varela, Marvin Ogunsipe, Javi Vega, Diogo Brito, Kur Kuath, Jaume Lobo, Osvaldas Matulionis, Djorje Simeunovic y el capitán David Cuéllar. Falta por decidir el futuro de Cameron Krutwig. Tiene opciones de seguir pero solo en el caso de que su esposa consiga el pasaporte croata que está tramitando. De no ser así, al club, que tiene todo este mes para decidirse, no le interesará su continuidad si ocupa una de las dos plazas extracomunitarias, que, dada la exigencia de la ACB, no puede equivocarse. Otro aspecto en que el Força Lleida quiere acertar es en las cuatro plazas obligatorias para jugadores españoles, para las que ahora solo tiene a Villar.Hasbrouck ha sido uno de los jugadores importantes del equipo esta temporada, tiene experiencia, aporta muchas cosas al juego del equipo y no ocupa plaza extracomunitaria. El jugador se encuentra en estos momentos jugando la Liga en Venezuela con el Spartans Distrito Capital, de Caracas.En cuanto a las bajas, ya están empezando a encontrar un nuevo destino. Si hace unos días se oficializó la incorporación de Kur Kuath al Hamburgo alemán, en las últimas horas Nacho Varela se ha comprometido con el Obradoiro, mientras que Matulionis jugará con el Fuenlabrada.En cuanto a la campaña de captación de socios, el club ha despachado ya unos 3.000 abonos en una semana.