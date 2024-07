Turquía supera a la metódica Austria para meterse en cuartos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La zurda de Arda Güler, su conexión con Merih Demiral y un paradón impresionante de Günok en el tiempo añadido, bastaron a Turquía para desactivar a la filosofal y metódica Austria, derrotada 1-2 a balón parado, con dos córners envenenados lanzados por el jugador del Real Madrid, rematados por su compañero y que sirvieron al combinado de Vincenzo Montella para citarse con los Países Bajos en los cuartos de final.

No necesitó mucho más Turquía. Esa fue casi toda su propuesta para superar a un equipo que parecía destinado a hacer algo importante en el torneo. O por lo menos así lo anunció su técnico, Ralf Rangnick, que apostó en la víspera por alcanzar la final e incluso ganarla. No le faltaban argumentos, sus jugadores funcionan habitualmente como un reloj. Sin embargo, no contaban con Güler, un desatascador con su golpeo.El inicio del combinado otomano fue atronador, impulsado por miles de gargantas, justo lo que necesitaba para desarmar el método de Ralf Rangnick del que tanto se ha hablado durante toda la Eurocopa. En apenas dos minutos, los que necesitó Arda Güler para sacar un córner peligrosísimo, Turquía se adelantó en el marcador gracias a Demiral, que no desperdició una pelota muerta que rodaba por el área para abrir el marcador.El gol de Turquía fue un mazazo par Austria, acostumbrada a jugar con unos automatismos dignos de un club y no de una selección. Lo intentó, pero el 0-2, marcado de nuevo por Demiral nada más iniciarse la segunda parte, decantó el partido. Marcó Austria el 1-2, pero no evitó la clasificación de Turquía.