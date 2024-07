Berta Segura, incluida en el relevo 4x400 para París 2024

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación Española de Atletismo anunció ayer la lista de 57 atletas (31 mujeres y 26 hombres) que representarán a España en los Juegos Olímpicos de París del 26 de julio al 11 de agosto, y en ella figura la leridana Berta Segura. El título de campeona de España de 400 metros lisos logrado el pasado sábado en La Nucía le abrió las puertas de par en par para estar en el equipo de relevos 4x400, aunque hasta ayer no se confirmó su presencia en la que será su primera cita olímpica, siendo aún sub-23.

Recibió la noticia durante la rueda de prensa en la que fueron enumerando a los atletas que irán a París. “Tenía muchos números de estar, pero hasta que no lo viera no me lo iba a creer. Cuando he escuchado mi nombre he respirado tranquila, ha sido como un alivio después de tanto esfuerzo y trabajo. Es un orgullo representar a España en unos Juegos y lo único que lamento es que Bernat (Erta) no haya podido estar debido a una lesión”, señaló Berta Segura, que tiene claros los objetivos en los Juegos, además de disfrutarlos. “El reto es seguir la línea que hemos hecho hasta ahora. Hemos ido batiendo el récord de España en cada campeonato y volverlo a hacer en París sería redondo. Costará entrar en la final, pero es una carrera que no se decide hasta el final y nosotras daremos el cien por cien”, añadió.

Confirmada oficialmente la presencia de Berta Segura, el deporte leridano tendrá a siete representantes en los Juegos Olímpicos de París, la más numerosa desde Sydney 2000, cuando acudiron ocho (los futbolistas Carles Puyol, Joan Capdevila y Felip Ortiz, el tenista Albert Costa, los piragüistas Marc Vicente, Toni Herreros y Carles Juanmartí y el atleta entonces afincado en Lleida Jesús Ángel García Bragado). Junto a la atleta también están confirmados para la cita parisina los palistas Saúl Craviotto y Miquel Travé, la judoca Ai Tsunoda y los nadadores Emma Carrasco, Paula Juste y Ferran Julià. Exceptuando el expalista del Sícoris Club, que afrontará sus quintos Juegos (acumula cinco medallas), el resto de leridanos harán su debut olímpico en París.