Ramon Usall publica la versión en inglés de su obra 'Futbolítica'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Ramon Usall acaba de publicar la versión en inglés de su obra “Futbolítica. Històries de clubes políticament singulars”, editada en 2017 en catalán por Ara Llibres. La obra, traducida por Luke Stobart y editada por Pluto Press, se titula “Kicking Off Around the World, 55 Stories From When Football Met Politics” y propone una vuelta al mundo a través de las historias de 55 clubes que muestras los vínculos entre fútbol y política. También está en castellano y gallego.