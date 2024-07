El Lleida Llista propone ‘ampliar’ el Onze de Setembre cubriendo la pista exterior, que quedaría unificada con el pabellón

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Llista Blava ha presentado a la Paeria un proyecto que el propio consistorio le solicitó para proceder al cubrimiento de la pista exterior anexa al pabellón Onze de Setembre, una instalación que se inauguró hace casi ocho años para los equipos de base de la entidad pero que apenas se ha podido utilizar por su deterioro, ya que las inclemencias meteorológicas provocaron ya desde el principio grietas que ponen en peligro la seguridad de los niños a la hora de patinar.

Desde hace años el club viene insistiendo en la necesidad de cubrir esta pista para evitar que algunos de sus equipos tengan que ir a entrenarse a otras instalaciones, como el pabellón de La Bordeta, o incluso poblaciones cercanas como Torreserona. Hace un par de meses tuvo lugar una reunión entre las dos partes y en ella la Paeria le encomendó al club una memoria de necesidades, que el Llista ha presentado recientemente y que supone una importante transformación de las dos instalaciones, que quedarían integradas en una sola.Uno de los aspectos importantes que propone el club es situar la pista exterior a la misma cota que está la interior, lo que supondría excavar unos 4 metros. También se abriría un acceso en uno de los laterales del Onze de Setembre para acceder tanto a la pista principal como a los vestuarios del pabellón, de tal manera que se podrían utilizar de manera simultánea sin necesidad de salir al exterior. Además, están proyectados nuevos vestuarios y baños públicos, una pequeña grada, un gimnasio y varias salas, con una superficie total de casi 2.300 m2, incluyendo la pista. También se propone habilitar un acceso para conectar ambas gradas existentes y evitar que ahora el público de la grada noroeste (la que fue ampliada en 2001) tenga que salir al exterior para poder hacer uso del bar o de los lavabos.

Una vista actual de la pista annexa al pavelló Onze de Setembre que és impracticable.

Asimismo, la cubierta, que quedaría solapada con la del pabellón, se aprovecharía para instalar placas fotovoltaicas que permitirían cubrir la demanda energética de todo el complejo. “Este es el proyecto que hemos presentado con todas las demandas que creemos que son necesarias para convertir el pabellón en una gran instalación de hockey”, señala su presidente, Enric Duch, que reconoció que esa no era la idea inicial. “Tuvimos una reunión hace un par de meses con el alcalde y la concejalía de deportes y una de nuestras reivindicaciones era cubrir la pista exterior. Lo que proponíamos, además de arreglar por completo la superficie, que está impracticable, era cubrir simplemente la pista con una especie de carpa, para que la pista quedase protegida por arriba y cerrada por los lados y no fuera tan costoso. Pero nos dijeron que eso era inviable porque no quedaba bien integrado en la zona, por eso nos pidieron que les presentáramos una memoria de necesidades para que se lo pudieran estudiar y ver cómo y cuándo lo podrían tirar adelante”, explica.

En los 90 ya se proyectó un pabellón que no vio la luz

El Llista ha cambiado cinco veces de ubicación en sus 73 años de vida. Comenzó en la pista de Cervantes, luego pasó al Frontón de Prat de la Riba, al velódromo del Camp d’Esports y finalmente al pabellón de La Bordeta hasta su traslado definitivo al remodelado Onze de Setembre en 2001, después de que la construcción del pabellón de hockey y patinaje que la Paeria había proyectado en la zona donde ahora se ubica el gimnasio Ekke quedara definitivamente descartado. Con un presupuesto inicial de unos 600 millones de las antiguas pesetas, que luego se fue incrementando hasta los 900, el proyecto, presentado en 1998, nunca vio la luz, y después de varias demoras, se acabó descartando, en parte porque aquel año 2001 el desaparecido Lleida Bàsquet ascendió a la Liga ACB y el consistorio tuvo que hacer frente a la construcción en tiempo récord de un nuevo pabellón para el baloncesto. El Llista teme que el ascenso del equipo de básquet a la ACB, que obligará a hacer reformas importantes en el Barris Nord, vuelva a afectar a su proyecto para remodelar el Onze de Setembre.