El trail running toma Aran

La cuarta edición de la HOKA Val d’Aran by UTMB®, que este año batirá récords con más de 6.000 participantes, arrancó ayer con la primera de sus cinco distancias de trail running, la Peades d’Aigua (PDA), una prueba que agotó dorsales en tan solo 20 días. Salardú fue el punto de partida para que los 1.707 corredores comenzaran a cubrir un recorrido que en la víspera tuvo que modificarse por la acumulación de nieve en la zona de Còth de Pòdo, a 2.600 metros de altitud, en Colomèrs, la más alta de la carrera. Al final fueron 51,5 kilómetros en lugar de los 55 inicialmente previstos los que tuvieron que recorrer los atletas, con 3.100 metros de desnivel positivo y 3.400 de negativos.

En la categoría masculina, el portugués André Rodrigues y los tarraconenses Víctor del Águila y Dani Castillo tomando las riendas desde los primeros kilómetros, aunque los dos primeros se despegaron de su compañero de fuga a partir del primer avituallamiento y punto de control en Banhs de Tredòs (km.8,7). Los dos fueron alternándose en el liderato, con el luso tirando en subida y el de Porrera, que hace apenas unas semanas ganaba los 50K de Trail 100 Andorra by UTMB®, recortaba en las bajadas. A su paso por Arties (km.40,5), André iba primero, pero un error al interpretar el trazado le hizo perder unos dos minutos, una situación de la que sacó provecho Del Águila para colocarse en cabeza. Aún así, el corredor de Scarpa no se vino abajo e intentó dar caza al tarraconense, muy afectado por calambres en el último tramo. Al final, Del Águila logró mantener su ventaja para tocar la tradicional campana en Vielha como ganador de la PDA (5:00:20), con solo nueve segundos de ventaja sobre Rodrigues. El podio lo completó Daniel Castillo, que supo defender la tercera plaza ante Ionel Cristian y Marcos Ramos. En féminas no hubo tanta batalla porque la navarra Inés Astrain dominó la prueba de principio a fin. Aún recuperándose de la gastroenteritis que le impidió disputar la Marathon du Mont-Blanc, la corredora de Joma defendió desde el inicio su primera posición sin soltarla en ningún momento. Solo la madrileña Marta Pérez, segunda hace poco más de un mes en la maratón de Tenerife Blue Trail by UTMB®, le pudo seguir algo el ritmo a una Inés Astrain intratable, que fue aumentando su ventaja poco a poco hasta alcanzar los más de 10 minutos en el avituallamiento de Arties, una diferencia que supo gestionar hasta el final.Con la victoria ya resuelta, la emoción estuvo en la batalla por el segundo puesto. La de El Escorial no pudo mantener el ritmo y fue rebasada por Gisela Carrión. La corredora de Sant Pere de Ribes, que volvía a la alta competición después de un año lesionada, superó con holgura a la corredora madrileña e incluso recortó tiempo con respecto a Inés, que al final ganó con unos tres minutos de renta. Marta Pérez completó el podio por delante de la noruega Mari Klakegg, segunda el año pasado, y la china Jingyan Tang.Hoy se disputa la CDH, de 110 kilómetros, y se dará la salida a la VDA, la carrera insignia de HOKA Val d’Aran by UTMB®, de 163 km., que no concluirá hasta mañana.