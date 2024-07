España y Alemania, ante su reto más exigente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

España y Alemania se ven las caras hoy (18.00) en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en busca de una plaza en semifinales. Al partido se la ha colgado la etiqueta de “final” anticipada, puesto que hasta ahora se han mostrado como las dos candidatas más sólidas y con mejor fútbol. El MHPArena de Stuttgart será el escenario del vibrante primer gran examen para ambos equipos, que se enfrentan a su reto más exigente hasta ahora. Y uno de los dos se irá a casa.

El seleccionador, Luis de la Fuente, restó importancia al hecho de que el torneo se juega en Alemania. “A estos niveles realmente el factor campo no creo que influya demasiado, tenemos jugadores de grandísima experiencia que no se van a intimidar porque se encuentren en un ambiente más o menos hostil. Va a ser un ambiente de fútbol normal, del que estamos acostumbrados a vivir”, comentó.“Esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no, a veces esa presión va en contra del equipo que juega de local porque tiene mucha exigencia y, si la cosa no empieza bien, el público les puede apretar. En cualquier caso, nosotros vamos a jugar el partido como lo estamos haciendo hasta ahora: con alegría, con confianza, con la seguridad en que tenemos mucho fútbol y mucho potencial y que la selección que tenemos enfrente también es otra grandísima selección, con un nivel igual que el nuestro. Veremos quién es el que se impone y quién aprovecha mejor esos detalles”, valoró.“Sé el potencial que tenemos y conocemos el potencial del rival. Y yo creo que tanto uno como otro, dentro de ese respeto que nos tenemos, jugaremos un partido de igual de igual. Casi es una final de un Campeonato de Europa. Pero vamos, a nivel futbolístico está la cosa bastante equilibrada”, admitió. “Lo más importante es ser como es uno, nosotros somos siempre así. No cambiaremos nuestra forma de ser”, añadió.

Portugal y Francia se enfrentarán hoy (21.00) en el Volksparkstadion de Hamburgo con otro billete en juego para las semifinales. Mientras que la selección lusa, entrenada por el balagariense Robert Martínez, llega a este duelo con la única mancha de haber perdido ante Georgia en un partido intrascendente, ya que tenía asegurado el pase como primero de grupo, y pasar por penaltis en octavos, Francia llega con más dudas. Solo ha marcado tres goles en esta competición, en la que Mbappé no está brillando como se esperaba, y de ellos, dos han sido en propia puerta y el tercero, de penalti.

Mbappé: “No podemos dejar el país en manos de esta gente”

Kylian Mbappé apeló de nuevo al voto para frenar a la ultraderecha de cara a la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias del domingo en Francia, asegurando que no pueden “dejar” el país “en manos de esta gente”. “Más que nunca tenemos que ir a votar. Hay una verdadera urgencia”, dijo ayer en la rueda prensa antes del encuentro de cuartos de final de hoy frente a Portugal. “No podemos dejar nuestro país en manos de esta gente. Es realmente urgente”, agregó. Calificó de “catastróficos” los resultados en la primera vuelta de las elecciones. “De verdad esperamos que las cosas cambien, que todos se movilicen y voten por el lado correcto”, añadió.

El Gobierno alemán cita al embajador turco

El Gobierno de Alemania convocó ayer al embajador de Turquía, en protesta por el gesto realizado por el futbolista turco Merih Demiral durante la celebración de uno de sus goles en el partido de octavos contra Austria, cuando hizo un símbolo utilizado por la organización paramilitar ultraderechista Lobos Grises, lo que también ha llevado a la UEFA a abrir una investigación.

Para Tebas, el Barça lo tiene mejor para fichar

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró ayer que el FC Barcelona tiene este año “más fácil” cumplir el control financiero y fichar jugadores. “Saben lo que tienen qué hacer para incorporar jugadores, conocen el fair play financiero, lo dominan bien. Están saliendo de su situación económica complicada Hace tres años el Barcelona tenía un gasto de una masa salarial del primer equipo de 650 millones, hoy es es de 450 millones, 250 millones menos”, dijo.

Nagelsmann: “Yamal tiene poca experiencia”

El seleccionador alemána, Julian Nagelsmann, dio poca importancia al mal bagaje alemán contra España en las últimas décadas y de Lamine Yamal señaló que “no tiene mucha experiencia”. De las declaraciones de Pedri sobre los pellizcos de Rüdiger o las de Joselu deseando la retirada de Kroos comentó que “no han dicho nada duro, todo con humor. Me gusta que se hable en el campo”, afirmó.