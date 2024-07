Cancelada la prueba reina

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La meteorología volvió a alterar la trail HOKA Val d’Aran by UTMB, que por segundo año consecutivo no pudo completar la prueba reina, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 163 kilómetros de recorrido y más de 10.000 metros de desnivel positivo. Como ya ocurriera el año pasado, una tormenta eléctrica obligó a los responsables del evento a cancelar la prueba pasadas las dos de la madrugada, cuando se habían completado unos 40 kilómetros, procediendo a la evacuación inmediata de todos los corredores que estaban por la montaña para ser trasladados hasta Vielha.

Hasta hoy no se oficializarán los cinco primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, que recibirán los correspondientes premios en metálico. No obstante, a falta de confirmación, los que lideraban la VDA en el momento en que fue cancelada de madrugada fueron el argentino Santos Gabriel Rueda y la boliviana Elisabeth Ríos. El portugués Bruno Sousa ocupaba la segunda posición, seguido del vasco Javier Domínguez, del uruguayo Maximiliano Vázquez y del polaco Roman Ficek. En féminas, la francesa Juliette Blanchet iba tras la líder Ríos, por delante de la china Wenfei Xie, la barcelonesa Marta Muixí y la portuguesa Marta Abrantes.La HOKA Val d’Aran by UTMB® retomó ayer el programa previsto con la disputa en el Pla de Beret de las carreras SKY, tanto Master como Promesas, esta última reservada a los jóvenes trail runners con edades comprendidos entre 16 y 21 años. El francés Guillaume Lherisson fue el más rápido en realizar el recorrido alternativo activado a causa de la climatología, que incrementaba la distancia en 3 kilómetros pasando de 15 a 18, pero reducía los metros de desnivel de 800 a 456. El galo paró el crono en 1:18:30 y le siguieron dos españoles, Adrian Vos, segundo con un tiempo de 1:19:31, y Adrià López, que completó el podio con 1:20:25. En categoría femenina la más rápida fue la turolense Judith Soriano, con un crono de 1:42:13, seguida de Nadine Calahorra (1:50:41), mientras que Olivia López fue tercera (2:00:09).Media hora más tarde, a las 10:00 horas, arrancaba la SKY Master, con el mismo recorrido alternativo. El primer puesto fue para el catalán Jan Torrella, que completó los 18 kilómetros en un tiempo de 1:11:57, con casi un minuto de ventaja sobre Jan Margarit (1:12:44), mientras que cerró el podio Gontzal Murgoitio, en 1:13:08. Por su parte, Núria Tarragó fue la mujer más rápida en cruzar el arco de meta con un tiempo de 1:26:26, seguida de María Fuentes (1:28:58) y Sheila Avilés (1:32:07).Además durante toda la mañana tuvo lugar el Trail Festival Baqueira Beret, el festival outdoor dedicado a las familias y acompañantes, de la mano de la estación de Baqueira Beret y que congregó a casi un millar de niños. Alrededor de 70 de entre 8 y 16 años participaron en la Corsa des Sanglièrs de 5 kilómetros, no cronometrada y sin clasificación, mientras que más de 300 campeones de entre 4 y 12 años disfrutaron de las carreras infantiles. El certamen concluye hoy con la disputa de la EXP de 32 kilómetros, en la que podrán participar los corredores de la VDA.