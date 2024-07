Martín gana y Márquez remonta para ser sexto

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) logró ayer la victoria en la prueba esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP, mientras que Marc Márquez (Ducati) remontó desde la decimotercera hasta la sexta posición y Àlex terminó noveno.

‘Pecco’ Bagnaia supo encontrar el hueco por el interior para superar tanto a Martín como a Miguel Oliveira (Aprilia) en la salida de la cita corta, prevista a 15 vueltas, aunque parecía que iban a estar por delante, como también Marc Márquez, que en el primer parcial ya había recuperado tres posiciones. Completado el primer giro, Martín superó a Oliveira para ponerse tras Bagnaia, que desde la cuarta posición no tardó en ponerse líder. Martín intentó superar a Bagnaia en la apurada de frenada de la primera curva en la segunda vuelta, pero se ‘coló’ lo justo para que el italiano mantuviera la primera posición, pero en unas cuentas curvas lo volvió a intentar y esta vez sí se puso líder. Por detrás, Marc ya había dado buena cuenta de su hermano Àlex y de Brad Binder para colocarse octavo. Martín intentó romper la carrera, pero tras su estela se colocaron Oliveira y Bagnaia. Marc Márquez consiguió pasar a Raúl Fernández para acceder al séptimo puesto, en busca de su siguiente víctima, Franco Morbidelli, mientras Martín mantuvo con solvencia el liderato de la carrera corta en Alemania, seguido de cerca por Oliveira, Bagnaia y Bastianini. La situación se mantuvo estable hasta el final, con Martín marcando el ritmo pero sin poder lograr distancia. Al final, el triunfo fue claro para el madrileño, por delante de Oliveira y Bagnaia, con Bastianini en la cuarta plaza y Morbidelli en la quinta. Por detrás, Marc Márquez superó a Maverick Viñales para terminar en sexta posición.Por la mañana, Martín logró una nueva pole, la trigésima octava de su carrera deportiva, mientras que Bagnaia fue cuarto. Marc Márquez, con una fractura de falange, sufrió una caída en la Q1 y Bradl se le cruzó por delante en una acción peligrosa. Las quejas del piloto leridano no le sirvieron para estar en la Q2 y hoy saldrá decimotercero, mientras que Àlex Márquez marcó el quinto mejor crono.

Márquez: “Hemos sido sextos en un fin de semana desastroso”

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) dio por buena la sexta posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP después de calificar el fin de semana “como el más desastroso de todo el año”. “He podido venir desde atrás con buen ritmo, aunque todos sabemos que en Sachsenring cuesta mucho adelantar, solo se puede hacer en dos puntos. Con lo que me quedo es con que cuando he tenido vueltas limpias he logrado rodar como los de delante”, aseguró el ocho veces campeón del mundo. “Ya lo dije el jueves que si todo salía bien se podía pensar en algo bueno, pero he hecho un fin de semana desastroso, con todos los problemas y la mala suerte posibles, pero habrá que intentar hacerlo lo mejor posible en carrera”, reconoció Marc Márquez.