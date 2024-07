Triunfo del francés Turgis en la etapa de caminos de tierra

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El francés Anthony Turgis (TotalEnergies) se estrenó ayer en el Tour de Francia con una victoria de prestigio en la novena etapa, con salida y meta en Troyes, de 199 km, la jornada de los “caminos blancos” de tierra, del “sterrato”, donde los favoritos firmaron tablas con el esloveno Tadej Pogacar como patrón de la carrera. Era una de las etapas más esperadas de la presente edición, la de los caminos de tierra célebres por la clásica Strade Bianche. Una novedad en el Tour que ofrecía 4 cotas y 14 sectores de grava con un total de 32 km.

Fue una hazaña de Turgis (Bourg la Reine, 30 años), componente de la fuga inicial y el más fuerte de los cinco hombres que se jugaron la victoria en Troyes y que sacó fuerzas de donde ya no había para un último esfuerzo que le permitió alzar los brazos y estrenarse en el Tour, con un tiempo de 4h.19.43, a una media de 45 km/h. Turgis ganó el pulso a Pidcock, Derek Gee, Alex Aranburu, Ben Healy y Lutsenko, los protagonistas de la novedosa etapa del Tour. A 12 segundos llegó Javier Romo, a 1.17 un grupo encabezado por el eritreo Girmay, con el campeón del mundo Van der Poel y a 1.46 el pelotón principal con todos los favoritos.Pogacar mantuvo el maillot amarillo sin problemas. Sin diferencias, no se alteró para nada la general, la tierra blanca no se comió a nadie. Todos ilesos ante la primera y deseada jornada de descanso. A “Pogi” le siguen Evenepoel a 33 segundos, Vingegaard a 1.15, Roglic a 1.36, Ayuso a 2.16, Carlos Rodríguez 2.31 y Mikel Landa a 3.55.