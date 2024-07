España desafía a Francia en busca de otra final

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española masculina de fútbol buscará esta noche (21.00 horas/La 1) en el Allianz Arena de Múnich la final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania frente a otro obstáculo de nivel como el que representa la Francia de Kylian Mbappé, un equipo de gran fortaleza y que llega a estas semifinales después de haber mostrado poco del brillo que se le presupone.

España sueña con su quinta final en el torneo continental y en convertirse en la más laureada de la historia el próximo 14 de julio, fecha especial para su rival en la capital bávara, ya que es la Fiesta Nacional del país, que conmemora la toma de La Bastilla en 1789. La ‘Roja’ es la que quiere conquistar ahora una simbólica fortaleza que representan unos ‘Bleus’ que no se le han dado demasiado bien en cruces en su historia, el último, perdido (2-1) en la final de la Liga de Naciones de 2021 donde compitió y tuteó a la entonces campeona del mundo.La primera semifinal mide a los de Luis de la Fuente, que han sobresalido por su valentía y verticalidad, y a los de Didier Deschamps, deseosos de levantar por fin el título continental tras un ciclo bastante positivo, pero no del todo redondo (finales perdidas de la Eurocopa en casa de 2016 y del pasado Mundial y eliminación en octavos de la anterior Eurocopa), y cuyo fútbol apenas ha sido significativo pese a contar con una buena nómina de jugadores.De la Fuente apostará por el equipo habitual con algunos retoques obligado por lesiones y sanciones. Carbajal, expulsado ante Alemania, no podrá librar una esperada batalla con Mbappé, tarea que ahora recaerá seguramente en el veterano Jesús Navas, superviviente del título de 2012, mientras que Le Normand se perderá un partido especial por su origen francés y cuyo puesto será para Nacho. Pedri tampoco estará por lesión y será sustituido por Dani Olmo. El resto, los de siempre, con Lamine Yamal y Nico Williams como estiletes ofensivos.

“Tengo fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar”

Luis de la Fuente aseguró que tiene “fe ciega” en su equipo de cara a poder superar a Francia, ya que considera que tiene a los mejores futbolistas y con armas para saber frenar, ante otros, a un Kylian Mbappé que calificó de “súper crack” y que cree que, pese a que jugará al 50 por ciento de su potencial, sería el cien por cien del nivel de otro jugador. “Vamos a intentar minimizar sus posibilidades de jugar, estamos perfectamente preparados, tenemos jugadores y herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar a Francia, tengo fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar un partido muy complicado que podría ser una final”, manifestó.

De la Fuente salió en defensa de Morata

En cuanto a las palabras del capitán Álvaro Morata sobre abandonar la selección tras la Eurocopa por considerar que se le falta al respeto, Luis de la Fuente se posicionó a favor del delantero. “Sabéis mi posición con Morata. Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella y referente y nuestro capitán, que es Álvaro Morata. Estoy en desacuerdo con lo que se diga en contra de Morata, aunque no leo. Me posiciono con claridad a favor de Morata y de su actitud como persona y como jugador, desde luego”, se sinceró.

“España es el que mejor Eurocopa está haciendo”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró ayer que España está haciendo el mejor fútbol del torneo por el momento, si bien aseguró que su equipo intentará mejorar. “España es el equipo que ha hecho la mejor Eurocopa hasta ahora. Han dejado la mejor impresión después de cada partido”, reconoció el seleccionador galo. Por contra, Francia no está desplegando un gran fútbol y el técnico se enfadó tras una pregunta al respecto. “Si se aburre, cambie de canal y ponga otro partido. Qué le voy a decir”, le espetó a un periodista. y ocho el campeón

Cinco millones de euros para cada finalista

La semifinal de la Eurocopa entre España y Francia, como también ocurre en la otra entre Inglaterra y Países Bajos, supondrá unos ingresos de al menos cinco millones de euros para el ganador, que se garantizará tal cantidad con pasar a la final del torneo sea cual sea después el resultado en el duelo decisivo del domingo. En el caso de ser después campeón, la cifra subiría a ocho millones. La UEFA reparte 331 millones entre todos los equipos.

Mbappé, el más rápido de esta Eurocopa

Desde el partido de los cuartos de final contra Portugal, cuando corrió un esprint a una velocidad de 36,5 kilómetros por hora, según las estadísticas oficiales de la UEFA, el francés Kylian Mbappé es el más rápido de la Eurocopa 2024, antes de medirse a España, que dispone del segundo, Ferrán Torres, a 36 kilómetros por hora.