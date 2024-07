“Soy la persona ideal para entrenar al Lleida”

Marc García fue presentado ayer como nuevo entrenador del Lleida CF un mes después de anunciarse su fichaje y en su primera comparecencia pública ante los medios leridanos demostró su ilusión y ambición ante la oportunidad que le ha brindado el club azul de progresar en su carrera. Además, el alcireño se expresó en su lengua, el valenciano. “Sé que he subido un escalón y soy muy consciente de la grandeza y magnitud del Lleida en esta categoría. Estoy convencido de que estoy preparado y que soy la persona ideal para llevar este proyecto y por eso estoy aquí. Tengo dos dedos de frente y si no me viese preparado ni como la persona indicada para estar aquí, puedo asegurar que no estaría”, insistió.

García, de 34 años, no ocultó que la decisión de aceptar la oferta del Lleida fue muy rápida. “No tenía mucho que pensar. Además de que conozco a Raúl Fuster de hace tiempo, el Lleida es uno de los grandes de la categoría. Porque la grandeza de un club no la marca lo económico, sino la historia y su masa social que son cosas que no se pueden comprar con dinero. Dejé de lado otros proyectos para centrarme en la propuesta del Lleida”, aseguró el nuevo técnico azul.García habló de su propuesta futbolística explicando que “yo hasta ahora y con plantillas de menos recorrido y de menos presupuesto hemos intentando ser protagonistas con el balón y no esperar a ver qué pasa. Me gusta tener un equipo que se asocie, que defienda en bloque alto y que intenta tener el balón en campo contrario. Que sea un equipo ofensivo porque soy un apasionado del fútbol ofensivo sin perder la perspectiva de la categoría en la que estamos porque habrá campos en los que tendremos que emplear otro tipo de fútbol”. No obstante, añadió que “la clave en esta categoría está en tener un equipo versátil, capaz de adaptarse a numerosas situaciones porque creo que solo sucede en esta categoría que pasas de jugar una semana en un campo de césped artificial a hacerlo en un estadio con hierba natural y lleno de gente”. En este sentido, hizo un guiño al ambiente que se vive en el Camp d’Esports. “Lo he sufrido y lo he disfrutado porque gané la primera vez aquí. Y evidentemente es un gran aliciente pàra mí y para los jugadores. Cuando te llama el Lleida, lo primero que piensas es qué puede pasar en el Camp d’Esports si las cosas salen bien. Y esto es muy ilusionante”, concluyó.