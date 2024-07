El Llista jugará en Europa

El Finques Prats Lleida Llista volverá a jugar la próxima temporada en Europa. Aunque no logró plaza continental por sus resultados deportivos –cayó ante el Caldes en la eliminatoria en que ambos se jugaba una plaza–, la renuncia de un par de equipos italianos, el Grosseto y el Forte di Marmi, ha hecho que finalmente haya sido incluido en la WSE Cup, según confirmó ayer el club. Será la octava presencia consecutiva de los leridanos en una competición continental y la número 11 en toda su historia.

“Para nosotros es un premio muy grande”, explicaba ayer el entrenador del equipo, Edu Amat. “Aunque no llega por clasificación, si no por renuncia de otros equipos, estamos con los mismos derechos y garantías que los demás equipos. Es una competición que al club se le ha dado muy bien los últimos años y dentro del vestuario siempre hace ilusión”, recuerda Amat, en referencia a que el Llista ha ganado esta segunda competición continental en tres ocasiones: 2018, 2019 y 2021 –en 2020 no se disputó por la pandemia–.Esta próxima temporada la WSE Cup tendrá un nuevo formato, con solo 16 equipos, 8 que llegarán de la primera eliminatoria de la Champions y 8 clasificados directamente, como el Llista. Por tanto, el Finques Prats entrará directo en octavos de final, en una eliminatoria que se jugará el 30 de noviembre y el 14 de diciembre. Los cuartos de final serán el 8 de febrero y el 1 de marzo de 2025, mientras que la Final Four será el 12-13 de abril.“Jugar en Europa siempre comporta un desgaste extra”, reconoce Amat, “pero no es incompatible y menos este año con el nuevo formato. El año pasado jugamos doce partidos europeos y en esta ocasión, con cuatro llegas a la Final Four. Además, se juega en fin de semana, por lo que entre semana se jugarán los partidos de Liga aplazados, lo que siempre es más cómodo por las distancias”. “Vamos a afrontar la competición con la máxima ambición posible y a ver si seguimos la línea de los últimos años”, añadió.