UE Gardeny, no solo fútbol

Como en cualquier otro club formativo, los niños en la UE Gardeny practican deporte y aprenden a jugar a fútbol pero, como recuerda su presidenta, Emilia Cuenca “hacemos también una obra social. Tenemos muchos niños de familias sin recursos, pero aquí se les valora, se les cuida, les hacemos un seguimiento”, explica. Los datos avalan a la presidenta: “Tenemos 200 niños y 135 tienen cuotas impagadas. Serveis Socials tiene becados a 45 y a otros 20 los becamos desde el club con nuestros propios recursos”. Ante esta situación, el Gardeny ha elaborado una memoria con la labor que ejercen para ver si consiguen una beca de la Fundació de la Federación Catalana de Fútbol. “Las becas nos permitirían ampliar el alcance de nuestros programas y ofrecer oportunidades a más miembros de la comunidad”, añade.

Cuenca llegó a la presidencia en la primavera de 2021 con los efectos de la pandemia todavía visibles. “Teníamos cuatro equipos, pero hicimos Estades, captación de niños y esta pasada temporada hemos tenido 15 equipos”. Aunque cree que podrán tener alguno más, porque “a final de temporada vinieron 30 niños”, lamenta que no seguirán ni el Amateur ni el Juvenil, en este caso porque “se han ido. Otros clubes se llevan a los que destacan”.“Para muchos clubes esto es un negocio. Yo no lo veo así. Lo veo como una salida para los niños, el deporte es salud, aquí les enseñamos valores, les ayudamos a comer sano, a cuidar su higiene personal.. Se sienten a gusto, tenemos una sala de estudios para que hagan los deberes y hay padres voluntarios que nos ayudan en esta labor. En otros sitios los veo que juegan muy presionados, pierden el respeto a otros niños.. a veces he oído que dicen ‘no podemos perder con estos gitanos’”, dice con tristeza.El Gardeny quiere seguir trabajando la inclusión social a través del deporte. “A veces me preguntan por qué lo hago. Soy del barrio, lo hago por el cariño a mi gente. Pienso que podemos conseguir muchas cosas y me siento orgullosa de ayudar a mi gente” y se siente satisfecha de ver que “aquí cambian de actitud, baja el absentismo escolar, aprenden a convivir con otras etnias y otras nacionalidades, aprenden valores...”. Y les ayudan: “Tenemos acuerdos para que las revisiones médicas les salgan más baratas y la ropa también, porque en el club no ganamos ni un euro con las equipaciones”, concluye.