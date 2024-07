El Vila-sana completa su plantilla con Laura Pastor

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana ha completado su plantilla para la temporada 2024-2025 con el fichaje de la leridana Laura Pastor (2 de octubre de 2003), que llega procedente del Alpicat, club en el que se formó y donde ha desarrollado toda su carrera deportiva hasta ahora. Con esta son tres las incorporaciones del equipo del Pla d’Urgell de cara a una próxima campaña en la que de nuevo el objetivo será luchar por todos los títulos. Anteriormente había incorporado a Ana Horche, que llega de Las Rozas y a Dana Antón, del Voltregà.

Laura Pastor dijo ayer, durante su presentación que “estoy muy contenta y llego con ganas de darlo todo”. Después de tanto tiempo en el Alpicat comentó que “llevaba muchos años allí y ahora me he marcado nuevos objetivos. Creo que necesitaba marchar para ponerme a prueba y Vila-sana es un muy buen sitio para ver de lo que soy capaz”. La joven se define como “una jugadora que tengo personalidad, bastante visión y lo daré todo para ayudar al máximo y que todo salga bien”, explicó.Añadió que “Alpicat y Vila-sana hemos jugado en contra muchas veces y creo que me acogerán bien. También al entrenador, Lluís Rodero, lo conozco desde hace años, así que ya tengo ganas de empezar”, concluyó le jugadora.Ramon Porta, presidente del Vila-sana, destacó que “este es un proyecto en el que Lluís Rodero está haciendo un trabajo espectacular y para nosotros es una gran satisfacción incorporar a una jugadora del territorio de Lleida. Porta destacó que aunque Laura Pastor jugará partidos con el filial de Nacional Catalana, “tendrá dinámica de primer equipo. Entrenará con el primer equipo y jugará siempre que Rodero lo considere”. Con su llegada, unida a la de Horche y Antón y las renovaciones de Anna Salvat, Sandra Coelho, Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Flor Felamini, Dai Silva y Gimena Gómez, el Vila-sana contará con una primera plantilla de 11 jugadoras, suficientemente amplia para los objetivos ambiciosos de la entidad. “La pasada temporada hasta el final fuimos una menos, por las largas lesiones de Laura Barcons –la única baja– y Maria Porta. Además, con Pastor incorporamos gente joven a nuestro proyecto”, concluyó.