España, a hacer historia

España tratará hoy (21.00/La 1) de conquistar por cuarta vez en su historia la Eurocopa, para lo que necesita derrotar a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, el mismo escenario donde comenzó su andadura en este torneo, en aquella ocasión con un triunfo por 3-0 ante Croacia. Si gana España se convertirá en el equipo más laureado de una competición que ya ha ganado en 1964, 2008 y 2012, con lo que rompería el empate con Alemania, que también tiene tres títulos (1972, 1980 y 1996). Inglaterra, por su parte, no ha ganado nunca la Eurocopa, aunque llega a la final por segunda vez consecutiva. En 2021 era el anfitrión y perdió ante Italia por penaltis.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo que su equipo está “en el mejor momento para afrontar una final”, aunque destacó que no pierden la “perspectiva” de que, a pesar de haber jugado un gran torneo, tendrán que hacerlo incluso mejor. “Estoy feliz, sólo me quedo con lo bueno, no tengo tiempo para ir acumulando cosas negativas en mi vida, me quedo con todo lo bueno que estamos viviendo aquí. Estoy en uno de los grandes hitos deportivos, con ganas de jugar este partido”, afirmó.Rechazó el papel de favorito, pese a que España llega a la final de forma más convincente que Inglaterra. “No hemos perdido nunca la perspectiva. Sabemos que no hay favoritos. Igual que en las últimas eliminatorias. Si no estamos más concentrados, por encima del nivel que hemos estado, no vamos a tener posibilidades de ganar. Si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones”, declaró. Dijo también que Gavi, fijo en su equipo hasta que se lesionó, viaja hoy a Berlín para estar con el equipo. “Mañana va a estar Gavi con nosotros. Viene aquí a convivir todo el día con nosotros. Es el jugador número 27”, explicó.A los jugadores “les voy a pedir que disfruten de algo que se han ganado a base de mucho trabajo. Estoy orgulloso de ver el proceso que hemos seguido, la ilusión que han generado. Nadie ha regalado nada a este equipo, se lo han ganado ellos. Hay presente y un gran futuro”, concluyó.

Lamine cumple 17 años y pide ganar como regalo

Lamine Yamal fue ayer el centro de las bromas en el entrenamiento previo a la final y sopló velas en una tarta de fresa por su 17 cumpleaños, con un deseo: “de regalo quiero ganar”. Los jugadores entonaron el “cumpleaños feliz” para Lamine, que mientras soportaba las bromas de su inseparable amigo Nico Williams y tras soplar las velas se puso de pie y dedicó unas breves palabras. “Estoy muy contento de poder celebrar mi cumpleaños aquí y llegar a la final con todos vosotros”, aseguró. “De regalo quiero ganar. ¡A por Inglaterra”, añadió entre aplausos y bromas.En una entrevista a RAC1 mencionó que la foto con Messi no salió porque “mis padres no querían comparaciones”.

Pantalla hoy en Lleida para seguir la final

En Lleida los aficionados de la selección podrán seguir hoy el partido en la pantalla gigante que la Paeria instala en la plaza de la Llotja. Desde el consistorio recomendaban ayer llevar protección contra los mosquitos.

Pedri pide al equipo que le hagan ‘campeón’

Pedri, que se pierde el partido por lesión, junto a Ayoze Pérez, hizo una petición a sus compañeros: “¡Que me hagan campeón de Europa!”. Dijo que se siente muy arropado: “Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación”.

Morata invita a Alcaraz a celebrar sus títulos

Álvaro Morata envió ayer un mensaje de ánimos a Carlos Alcaraz, en respuesta al que el murciano dedicó el viernes. Morata le citó a encontrarse en Madrid a celebrar los dos títulos.