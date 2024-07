El 1x1 de Inglaterra: Palmer y Pickford sobresalen entre la indiferencia

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

Entre la indiferencia de la mayoría de los jugadores de Inglaterra, una tónica casi constante durante toda la Eurocopa, sobresalieron Cole Palmer y Jordan Pickford, que sostuvieron a su selección con una salida explosiva al terreno de juego y un gol y con unas paradas clave que permitieron al combinado británico mantenerse con vida hasta el final.

Pickford (7): En la primera parte no tuvo la necesidad de intervenir. España, por tramos, dominó el partido, pero no generó ocasiones. Abusó de los pases en largo y después no pudo hacer absolutamente nada ante el disparo cruzado de Nico Williams con el que España se adelantó en el marcador. Sin embargo, sostuvo a Inglaterra en el partido con dos paradas a disparos de Yamine Lamal que pudieron decantar la final del lado de la selección de Luis de la Fuente.

Walker (6): Un golpe en la rodilla al principio del choque generó algo de incertidumbre en el lateral del Manchester City, que tuvo que lidiar con Nico Williams, uno de los jugadores más inspirados de España. Sobre todo en la primera parte, en la que el extremo de la 'Roja' intentó una y otra vez sorprender por su costado. Consiguió desbordar en alguna ocasión a Walker, que se prodigó con más éxito en ataque para probar a Cucurella junto a Saka. Como Shaw, llegó en varias ocasiones hasta la línea de fondo, pero no terminó de finalizar bien sus ocasiones. Al final, no pudo con Williams, que apareció por su zona para marcar el tanto de España.

Stones (6): Bien al corte, muy rápido y en ocasiones decisivo. Sacó un disparo a Nico Williams en la primera parte y se atrevió a conducir la pelota con decisión hacia arriba. En una ocasión, incluso llegó hasta el área de Unai Simón. Un seguro en el centro de la defensa, como casi siempre en la Eurocopa. Mantuvo su buen nivel general de todo el torneo.

Ghuéhi (5): No pudo hacer la cobertura a Walker en el tanto de Nico Williams que abrió el marcador. Hasta ese instante, los primeros momentos de la segunda parte, fue un buen compañero de armas para Stones. Contundente ante Morata y bien al corte, no pudo presumir de dejar la portería a cero y simplemente estuvo correcto. Tuvo el empate en su cabeza con un remate que salvó Dani Olmo bajo los palos.

Shaw (6): Ausente de todas las alineaciones por lesión, sólo apareció en la Eurocopa desde los cuartos de final. Disputó unos minutos ante Suiza y toda la segunda parte frente a los Países Bajos. Southgate quitó a Trippier y decidió darle galones para la final y, sobre todo, para convertirse en un antídoto para frenar a Lamine Yamal. Lo consiguió en el primer acto. No se notó inactividad de casi cuatro meses y fue una pesadilla para el extremo de España, que se encontró con un muro una y otra vez. Sin embargo, a Lamine Yamal le bastó un instante para acabar con la final y con Shaw. Al inicio de la segunda parte le tomó la espalda y asistió a Iñaki Williams en el tanto de España. Después, volvió a ceder otra ocasión a Yamal que salvó Pickford con una buena parada. Suficiente para oscurecer su gran primera parte.

Rice (5): Como Mainoo, se encargó de vigilar a Rodri Hernández. Pero, además, con la misión de dirigir el juego de Inglaterra. No lo hizo bien, estuvo muy plano en general aunque por lo menos estuvo bastante acertado en las coberturas. Sin Rodri en la segunda parte por lesión, pudo liberarse con Zubimendi. Sin embargo, el gol de Iñaki Williams hundió a toda Inglaterra, incluido al centrocampista del Arsenal. Su aportación fue discreta.

Mainoo (5): La joven apuesta de Southgate desde los octavos de final se encontró ante la misión de apagar a Rodri Hernández, el metrónomo de la selección española. A sus 19 años, no se arredró ante un jugador de las dimensiones de Rodri y en la primera parte cumplió para atascar la salida de la pelota del jugador del City, que a partir de la mitad del acto inicial jugó mermado por un problema muscular. Sin Rodri en el campo se encargó de Zubimendi, pero como el resto de su equipo en la segunda parte bajó enteros tras el tanto de Iñaki Williams. Se desvivió en las coberturas y flojeó en ataque. Fue sustituido por Palmer a falta de media hora para el final.

Saka (6): Como durante casi toda la Eurocopa, su actuación fue una montaña rusa. Desaparecido en el primer cuarto de hora, en cuanto Inglaterra recuperó la pelota y se quitó de encima el dominio de España, compareció en el partido para probar con insistencia a Cucurella. Tuvo un buen aliado en la figura de Walker, que subió varias veces hasta la línea de fondo para desequilibrar al lateral de España. Después de un rato en el que dejó algún destello, desapareció de nuevo para convertirse en decisivo con un destello en la segunda parte. Suyo fue el inicio de la jugada que acabó en el gol de Palmer. Desbordó por su costado antes de ceder la pelota a Bellingham, asistente del atacante del Chelsea.

Bellingham (6): Volvió a notarse el cansancio general que ha lucido durante toda la Eurocopa. Aparentemente sin fuelle, intentó sorprender o por la zona de Carvajal o por el centro. Dejó algún detalle, pocos gestos de la calidad que atesora en sus botas. Pero solo fueron eso, pequeños detalles sin recorrido ni continuidad. No generó nada en la primera parte. Tampoco mucho en la segunda, aunque fue decisivo con una asistencia a Palmer con la que Inglaterra empató el partido. Se le ha hecho muy larga la temporada.

Foden (5): Suyo fue el único disparo de Inglaterra entre los tres palos de la primera parte. Llegó en el minuto 41 y Unai Simón lo detuvo sin problemas. En la línea de todo su torneo, parecía buscar un hueco que no acaba de encontrar. A veces lo intentó por el costado izquierdo y en otras ocasiones apareció por el centro. Fue intercambiando su posición con Bellingham y prácticamente navegó entre la indiferencia. Además, cometió errores en alguna entrega que generó incertidumbre cerca del área de la portería defendida por Pickford.

Kane (4): No recibió muchos balones y sin ocasiones, Kane no tiene mucho que decir. Eso sí, se dejó hasta la última gota de sudor para brearse con Le Normand y Laporte e intentar una salida cómoda de la pelota de España. Recibió una tarjeta amarilla casi a la media hora por una fea entrada sobre Morata. Se fue de vacío y terminó la Eurocopa con los tres goles con los que llegó a la final. Fue sustituido por Watkins en el minuto 61.

Watkins (5): El héroe de los Países Bajos con su gol en el minuto 92 que dio el pase a la final a Inglaterra, apareció en el terreno de juego en el minuto 60 para sustituir a Kane. Southgate buscó en su figura al revulsivo que necesitaba su equipo para buscar la remontada. No la encontró. España se defendió bien y pasó desapercibido.

Palmer (7): Sustituyó a Mainoo a falta de veinte minutos para el final. Una vez más, se quedó en el banquillo y Southgate buscó su velocidad y buen pie para firmar un milagro. Siempre aparece cuando Inglaterra está contra las cuerdas. A veces funciona y otras no. En esta ocasión, salió el sí, porque se sacó de la chistera un zurdazo impresionante desde fuera del área con el que empató la final.

Toney (s. c): Salió por Foden en el minuto 89. No tuvo tiempo para aportar nada.

Juan José Lahuerta