Lleida, la pequeña Berlín

La plaza de la Llotja de Lleida no es el Olympiastadionde Berlín, pero ayer fue una pequeña extensión del mismo. Más de un millar de aficionados de la selección sufrieron, vibraron y acabaron celebrando el título de la Eurocopa a través de la pantalla que instaló la Paeria. Pero la pasión por el fútbol se vivió también en bares y locales de hostelería de todas las comarcas. La sala Biloba reunió a cerca de dos mil personas. Las calles leridanas lo notaron y, desde antes del partido, ya estaban desiertas, hasta que, tras el pitido final, las ocuparon coches haciendo sonar sus bocinas celebrando la cuarta Eurocopa conquistas por España.

La pantalla que colocó la Paeria en la plaza de la Llotja fue centro de comentarios, no siempre elogiosos. “¿Esto es una pantalla gigante?”, se preguntaba en voz alta una de las asistentes nada más llegar al espacio habilitado. “Esto es una tele un poco grande”, añadía ya sin esconder la ironía. “¿No habían dicho que era una pantalla gigante”, preguntaba otra joven. El espacio es grande, con gradas en las que cabe mucha gente. Pero estaba colocada a un lado y pegada a la pantalla había situada una barra que servía bocadillos y bebida, cuyo techo también dificultaba la visibilidad. “Tenían que haber puesto tres”, añadía otro.Pero sin duda la iniciativa fue todo un éxito de convocatoria. Aunque algunos asistentes, una vez iniciado el partido, optaron por otras alternativas. “Me voy a un bar. No se ve nada”, decía otro espectador. El caso es que los bares próximos a la Llotja también se llenaron y no era nada fácil encontrar sitio en una mesa. No faltaron concejales. Algunos con la camiseta de España, otros con vestuario de calle e incluso con ropa corporativa.El público, ataviado con banderas españolas y camisetas de la Selección, lo vivió como en el mismo estadio. Nervios, ánimos en las jugadas de ataque, sufriendo en las acciones defensivas y estallando de júbilo con los goles. Una Eurocopa lo vale.

De la Fuente dice que el equipo es campeón “con merecimiento”

El seleccionador Luis de la Fuente se declaró “orgulloso” y felicitó a sus jugadores porque son “los mejores del mundo” tras el triunfo ante Inglaterra. “No se puede estar más feliz. Ver a la afición y a los jugadores .. Ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un magnífico equipo. Somos campeones de Europa con merecimiento. Decía que estaba orgulloso de mis jugadores y todavía estoy más orgulloso. Ojalá que este impulso sirva para hacernos mejores y más grandes”, dijo a TVE.

“Este equipo siempre acaba ganando”

Lamine Yamal dijo que “cuando nos han empatado se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, este equipo no sé de qué está hecho, siempre acabamos ganando” y que el título es “el mejor regalo que podía tener” por su cumpleaños.

“Estoy eufórico, nadie puede con nosotros”

Nico Williams comentó que “nadie puede con nosotros. Estoy eufórico. Muy contento por toda esta gente, es la mejor. Aquí estamos, campeones de Europa y ojalá seguir así con la selección, a por el Mundial”.

“He tenido la suerte de dar la victoria”

Mikel Oyarzabal dijo que “he hecho mi trabajo, lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria”.