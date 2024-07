Argentina encadena su segunda Copa América en una final caótica

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Argentina superó a Colombia (1-0) en la final de la Copa América 2024, en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, Estados Unidos), para lograr un triplete histórico al enlazar dos trofeos continentales con el Mundial de Catar y citarse con España, que unas horas antes se proclamó campeona de la Eurocopa de Alemania, en la futura Finalissima 2025.

El capitán de la albiceleste Leo Messi alzó al cielo de su ‘casa’ de Miami una Copa América histórica que, quien sabe si en su último gran torneo con Argentina, confirma ese triplete histórico tras la ansiada Copa América de 2021 y el Mundial de Catar 2022. Messi no pudo terminar el partido, lesionado, pero fue partícipe de un triunfo que se llevaron los argentinos gracias al gol de Lautaro Martínez en la prórroga. Las autoridades de Miami-Dade investigan los fallos que propiciaron el caos, violencia y destrucción vividos en la final de la Copa América 2024, en la que muchos hinchas que compraron entradas no pudieron entrar al Hard Rock Stadium y además sufrieron golpes y desmayos debido a las altas temperaturas. Horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas que no tenían entradas rompieron los cercos de seguridad, treparon vallas y se saltaron los tornos de acceso al estadio, situación que generó el caos, estampidas y obligó al cierre de las puertas de acceso, así como a retrasar el inicio del partido. Cientos de personas con entradas no pudieron entrar.