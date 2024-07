Arranca el nuevo Lleida

Con la primera tanda de revisiones médicas y las dos primeras presentaciones de fichajes, dio ayer comienzo la pretemporada del Lleida CF, que pone en marcha un nuevo proyecto que tiene al frente al técnico Marc García. El protocolo de las revisiones seguirá hoy en las instalaciones de la HLA Clínica Perpetuo Socorro, mientras que el capítulo de presentaciones, que continuarán a lo largo de la semana, lo abrieron los defensas Mario Domingo y Miguel Operé. El nuevo entrenador dirigirá mañana, a las 9.30, la primera sesión en entrenamiento que tendrá como escenario el Annex.

El director deportivo, Raúl Fuster, fue el encargado de presentar a los jugadores. De Mario Domingo (Barcelona, 10-10-1995), que llega procedente del Europa, dijo que “es un lateral y carrilero zurdo, un jugador con recorrido y buena capacidad de centro y viene de hacer una muy buena temporada en el Europa. Hace dos años ascendió a Tercera RFEF y en esta pasada cmpaña ha sido indiscutible”, explicó. Sobre Miguel Operé (Alicante, 20-3-2001), que llega del Deportivo Aragón, Fuster comentó que “ha acabado de Sub’23 y viene de dos años en el filial del Zaragoza, donde lo ha jugado todo. Es un central con buena salida de balón, fuerte físicamente, que llega de jugar el play off y que nos aporta altura. También fue convocado alguna vez con el primer equipo del Zaragoza”, valoró.Mario Domingo, por su parte, dijo que “cuando te llega una oferta de un club como el Lleida, con esta grandeza, que te acerca al fútbol profesional, tuve claro en cuanto la recibí que quería venir aquí”. Tras debutar la pasada temporada en Segunda RFEF con el Europa, señaló que “me adapté bien a la categoría y con el Europa hicimos una buena temporada, tanto colectiva como individualmente, que me ha abierto las puertas a venir a Lleida”.Recordó también el partido que jugó en el Camp d’Esports. “Con este ambiente te sientes futbolista de verdad, es una pasada. Ya tengo ganas de jugar y aquí espero dar un paso más como futbolista”. Señaló también que “el objetivo de la temporada ha de ser ambicioso”, en referencia al ascenso a Primera RFEF.Miguel Operé, por su parte, también coincidió en que “el objetivo tiene que ser el ascenso a Primera RFEF” y en que no tuvo ninguna duda cuando recibió la oferta del Lleida. “Había acabado con el Zaragoza, me llegaban cosas, pero cuando llegó la del Lleida no me lo pensé dos veces. Este es un club histórico”. Citó también el ambiente que se vive en el estadio. “Estuve hace dos años y el ambiente que hay aquí da respeto. Ya tengo ganas de empezar y notar el apoyo de la afición”, señaló.