Kylian Mbappé dice que ha cumplido su “sueño” en su presentación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Kylian Mbappé aseguró, en sus primeras palabras como jugador del Real Madrid, que “se realiza” su “sueño” tras un camino “difícil” y que pudo completar gracias a Florentino Pérez. “Buenos días a todos. Voy a intentar hablar en español. Guau, es increíble estar aquí. He dormido muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se realiza mi sueño y soy un chico muy feliz hoy. Muy feliz”, explicó.

“Gracias al presidente, Florentino Pérez, que ha confiado en mí desde el primer día. Han pasado muchas cosas. Y a todas las personas que han trabajado para llegar aquí. Sé que ha sido difícil, pero estoy aquí, soy un jugador del Real Madrid y toda mi familia está feliz, con mi mamá llorando”, añadió.Mbappé se ganó el cariño de su nueva afición con sus palabras y con el clásico gesto de besar su nuevo escudo. “Es un día increíble para mí. Significa mucho. Gracias a todos los madridistas porque me han dado cariño y amor durante muchos años y eso está en mi corazón. Gracias a todos por estar aquí hoy”, declaró. “Tengo otro sueño. El de estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y por este escudo”, prosiguió.El francés añadió que “no fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme”.Florentino Pérez le dijo que “has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Kylian, gracias por hacer un esfuerzo por vestir esta camiseta de las 15 copas de Europa. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés, tras tu temporada más goleadora (44) y como máximo goleador de la Champions. Te agradezco tu amor y pasión hacia el Real Madrid”.