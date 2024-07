Lleida y Paeria chocan por el cambio de césped

El presidente del Lleida CF Luis Pereira acusó ayer a la Paeria de “falta de apoyo y menosprecio” al club “en cualquier acción que realizamos”, y puso como ejemplo el episodio vivido esta semana con el cambio de césped del Camp d’Esports, en el que el ayuntamiento considera que la entidad no ha seguido el procedimiento pertinente para obtener el permiso de obras. “Parece que nos quieran ver fuera del Camp d’Esports”, señaló a SEGRE Pereira, quien fue requerido por este diario para que aclarase el contenido de una carta a la directora que se publica hoy. “Hemos seguido lo que marca la normativa urbanística y la respuesta del ayuntamiento ha sido decir que el club no está legitimado para realizar ningún tipo de actuación en el estadio porque no tiene ningún convenio firmado sobre la cesión de uso de esta instalación, pero hay una resolución judicial que ampara que el club puede estar”.

Fuentes municipales calificaron de “desafortunadas” las declaraciones de Pereira, desvelaron que canceló una reunión de forma unilateral y explicaron que “al inicio de las obras se les requirió los permisos, como a todos los clubes, y vemos que no han seguido el procedimiento. Se les dice que haremos una inspección para levantar acta, lo que no quiere decir parar las obras, y cuando acuden funcionarios, entre ellos la Urbana, se les impide el acceso a instalaciones municipales, lo cual es muy grave y está en manos de nuestros asesores jurídicos”.

El TAD mantiene los dos partidos a puerta cerrada

El Tribunal Administrativo del Deporte TAD ha desestimado el recurso que el Lleida CF presentó contra la resolución del Comité de Apelación (o de Segunda Instancia) de la RFEF por los hechos del partido contra el Yeclano al Camp d’Esports, durante el play off de ascenso del pasado 12 de mayo. En su escrito, el TAD confirma que el club tiene que cumplir con la sanción de celebrar los dos primeros partidos de Liga en el Camp d’Esports a puerta cerrada y a pagar 6.001 euros en concepto de multa por el lanzamiento al césped de tres botellas de agua desde la grada de Tribuna. El club recurrirá la decisión y pedirá, como medida cautelarísima, la suspensión de la sanción.Por otra parte, el club presentó a los jugadores Diego Iglesias, Unai García e Íker García. Iglesias, ex del Cartagena B, dijo que “es evidente que doy un paso adelante porque vengo a un club con mucha proyección y que quiere ascender”. Unai, ex del Logroñés, señaló: “Hemos venido a conseguir el objetivo (ascender). El club es grande y tiene claro cuál es el objetivo”. Finalmente, Íker, ex del Sant Andreu, se definió como “un jugador trabajador, sacrificado, con buen pie y que le gusta dar velocidad al juego”.