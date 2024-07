Miquel Travé, el piragüista del Urgell que competirá en los Juegos Olímpicos: “Tengo nivel para estar en el podio”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo están los nervios a pocos días para que den comienzo los Juegos Olímpicos de París?

De momento se llevan bien, pero cuando nos aproximemos a las fechas claves ya irán saliendo. De momento hay que tener la cabeza fría e ir paso a paso.

¿Qué supone estar en unos Juegos Olímpicos?

Para mí es haber cumplido un sueño. Desde que comencé a competir y a disfrutar con el piragüismo vi que mi objetivo iba a ser llegar algún día a competir en unos Juegos Olímpicos. Para mí es un honor poder estar, y más como sucesor de Ander Elosegi, cuatro veces diploma olímpico de canoa.

Han pasado ya días desde que consiguió la plaza olímpica pero, ¿ya se cree que va a competir en unos Juegos?

Cuesta un poco creértelo porque es un hito muy grande, pero cuando llegue allí y todo se ponga en funcionamiento supongo que ya lo iré asimilando. Sé que tengo que seguir trabajando como he hecho hasta ahora porque al final es una competición que tengo que afrontar como cualquier otra, no de una forma especial, sino haciendo lo que sé hacer como siempre hago y sacar lo mejor de mí.

Aunque son sus primeros Juegos, es una de las bazas de España para conseguir medalla.

Hay opciones, está claro que las hay, y no se puede cerrar la puerta, pero no me centro en ello. Sé que si consigo medalla será fruto de mi rendimiento, por eso buscaré sacar el máximo de mí, pero si con ello no consigo la medalla será porque los demás lo han hecho mejor que yo. No obstante, sé que tengo nivel para estar en el podio, y si lo consigo, sería poner la guinda a toda esta historia, y más en mis primeros Juegos Olímpicos.

¿Nota más presión por el hecho de ser candidato a subir al podio?

No especialmente. La cuestión es saber afrontar la competición como una más, no hay que hacer una bajada espectacular, ni hacer algo increíble por mucho que sean unos Juegos Olímpicos, sino saber estar en el sitio y hacer lo que tengo que hacer en cada momento, manteniendo la cabeza fría y no salirme del guión. En definitiva, ser lo más normal posible para poder dar la mejor versión de mí mismo.

Es una disciplina en la que todo se decide en poco más de minuto y medio. No da mucho tiempo para pensar demasiado.

Totalmente. Creo que lo que será más difícil de gestionar será el público, los nervios de estar en la salida y saber que habrá 12.000 o 13.000 espectadores que tendrán los ojos puestos en mí cuando haga el descenso. Nunca he vivido algo así ante tanta gente, será diferente e impresionante a la vez. Es un minuto y medio en el que todo puede pasar. Puede ser que a los diez segundos de haber comenzado algo haya ido tan mal que no pueda salvar la manga, pero tengo confianza y mi objetivo es dar mi máximo nivel y luego lo que tenga que llegar ya llegará.

Es el octavo piragüista leridano de la modalidad de eslalon que acude a unos Juegos, lo que confirma una vez más que Lleida sigue siendo una cantera inagotable de palistas olímpicos.

En La Seu d’Urgell tenemos unas condiciones inmejorables para llegar a un gran nivel competitivo en el piragüismo de eslalon. Tanto el Parc del Segre, que es la mejor instalación a nivel nacional, como el club Cadí Canoe Kayak han hecho crecer este deporte en España.

Pese a su juventud acumula ya muchas medallas, tanto a nivel absoluto como de base, ¿cómo se lleva ser un referente del eslalon?

Siempre he intentado ser lo más discreto posible, buscando la deportividad y el buen rollo. Cuando de pequeño miraba a mis ídolos, había cosas que me gustan y otras que no y siempre he intentado tenerlas en cuenta para crear un referente mejor, sabiendo que puedes ser la inspiración de muchos jóvenes que están subiendo y que tienen muchas ganas de llegar a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial. Siempre intento ser un buen ejemplo en todos los sentidos de la palabra.

¿Qué consejos les daría a estos jóvenes que quieren emularle?

Principalmente que se lo pasen bien y disfruten, porque el deporte es para disfrutarlo, para pasarlo bien, y si se disfruta todo va mejor. Hay gente que es más competitiva que otra y si disfrutas de la competición, adelante, poniendo sobre todo muchas ganas y con mucha disciplina. Y a quien no le guste tanto competir pero le gusta el piragüismo, que lo siga haciendo y no se deje eclipsar por un resultado, sino que disfrute.

¿Se inspiró en algún referente?

Sí, he intentado coger lo mejor de cada uno de los deportistas que tenía por delante, como Ander Elosegi, que ha sido como mi hermano mayor; me ayudó y guió en los inicios y ha sido muy importante para mí. También me he fijado en el nivel técnico del francés Tony Estanguet, triple oro olímpico, y en la manera que tiene Maialen Chourraut de afrontar las situaciones, con ese positivismo. He intentado coger lo mejor de cada uno.

El camino hasta aquí ha sido largo y duro, sacrificando en muchas ocasiones parte de su juventud y adolescencia. ¿Estar en los Juegos Olímpicos lo compensa todo?

Sin ninguna duda. Mucha gente me viene ahora y me dice, “que suerte tienes”, sí, es cierto, pero yo no he podido vivir una vida universitaria, por ejemplo, y he tenido que sacrificar muchas cosas por el tipo de deporte que hago, pero he escogido este camino y estoy orgullo de haberlo hecho, lo he disfrutado mucho y lo estoy haciendo. Pero está claro que hay cosas a las que hay que decir que no y esto es algo que se puede hacer solo si hay disciplina. Considero que he escogido bien y que ha valido la pena todo el sacrificio, he disfrutado mucho del camino y ahora queda poco para los Juegos, que es un sueño.