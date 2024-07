El Lleida dice que cumplió las normas y la Paeria lo niega

El Lleida CF emitió ayer un comunicado, en relación a la noticia que avanzó SEGRE, en el que asegura que ha cumplido la normativa urbanística municipal y la Llei d’Urbanisme de Catalunya y que, por tanto, según el club, tiene la autorización para ejecutar las obras del cambio de césped del Camp d’Esports. El citado escrito se contrapone a la versión de la Paeria, que insiste en que el club no siguió el procedimiento para obtener el permiso de obras.

En el comunicado, el club explica que el 23 de junio efectuó la comunicación previa de inicio de las obras al ayuntamiento y que abonó la tasa correspondiente de 388,63 euros, además de pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 1.274,71 euros. El club también explica que el 11 de julio, antes del inicio de las obras, se presentó a la Paeria la solicitud de ocupación de la vía pública.El Lleida también asegura que, una vez iniciadas las obras, recibió un correo electrónico de la concejalía de Deportes indicando que no está legitimado para hacer ninguna actuacion en el Camp d’Esports, dado que no existe ningún convenio de uso. En este punto, el club dice que se “obvia de forma malintencionada la resolución judicial del 6 de octubre de 2022”, que concede la cautelar para seguir usando las instalaciones municipales. A raíz de este mail y la inspección que quería llevar a cabo la Paeria, el club estudia emprender acciones legales por abuso de autoridad.Cabe recordar que, según fuentes municipales, el Lleida no siguió el procedimiento que se requiere a todos los clubes y está en manos de los asesores jurídicos de la Paeria que se le impidiera hacer la inspección, algo que considera “gravísimo”. Ayer insistieron en que “se saltaron el procedimiento”, ya que antes de todos los pasos dados por el club, este debía haber pedido permiso al ayuntamiento dirigiéndose al departamento de Patrimonio y después enviar un mail a Deportes indicando el motivo de las obras. Advirtieron que “hay un contencioso abierto sobre el uso del estadio” y que “una cosa es que el Lleida tenga autorización para hacer obras por una comunicación previa y otra que la tenga del propietario de la instalación”.